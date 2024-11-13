Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Donald Trump kabinesinde Elon Musk'ın olacağını açıkladı: Dogecoin fiyatı uçuşa geçti

Donald Trump kabinesinde Elon Musk'ın olacağını açıkladı: Dogecoin fiyatı uçuşa geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'nin Devlet Verimliliği Departmanı liderliğine atanmasıyla Dogecoin (DOGE) fiyatları fırladı. Trump'ın açıklamaları ve Musk'ın şeffaflık vaadi, DOGE yatırımcılarını heyecanlandırdı. Son zamanlarda DOGE bir meme kripto para birimi olmaktan çıkıp yatırımcıların gözdesi haline gelmeye başladı.

Dogecoin, Donald Trump'ın yeni atamaları ve Elon Musk'ın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Devlet Verimliliği Departmanı'na (D.O.G.E) atanan Musk ve Ramaswamy, büyük reformlar vaat ediyor. DOGE fiyatları ise bu haberlerle birlikte yüzde 500'ün üzerinde bir artış gösterdi.

DOGECOIN YENİDEN ZİRVEDE

Kripto para dünyasının dikkat çeken isimlerinden Dogecoin (DOGE), ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni dönem atamalarının ardından rekor bir yükseliş yakaladı. Salı günü gerçekleşen işlemlerde yüzde 500'ü aşan bir değer artışı kaydeden DOGE, yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.

Başkan Trump'ın, Devlet Verimliliği Departmanı'nın başına Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'yi getirmesi, kripto para piyasalarında heyecan yarattı. Truth Social platformundan yapılan açıklamada, bu atamaların federal kurumların yeniden yapılandırılması ve bürokrasinin azaltılması hedefiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Departmanın yeni başkanlarından Elon Musk, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, kurumun tüm faaliyetlerinin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Musk, vatandaşların vergi gelirlerinin kullanımını takip edebileceği bir sistem kurulacağını ve gereksiz harcamaların önüne geçileceğini vurguladı.

Verilere göre Ekim ayından bu yana yükseliş trendine giren DOGE, son bir ayda yüzde 250 değer kazandı. 2021 yılı seviyelerine ulaşan kripto paranın, piyasa uzmanlarına göre uzun vadede 1 dolar hedefine ulaşması bekleniyor.

4 Temmuz 2026'ya kadar görev yapacak olan Musk ve Ramaswamy ikilisinin, devlet yönetimine "daha önce görülmemiş bir girişimci yaklaşım" getireceği belirtiliyor. Bu gelişmeler, DOGE'nin hem ana akım medyada hem de yatırımcılar arasında popülerliğini artırabilecek önemli bir etken olarak değerlendiriliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum

Erdoğan'ın hala umudu var

 Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışıyla ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia

Özgür Özel'den çok konuşulacak Bahçeli iddiası
Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2024 Spotify en çok dinlenen yıllık özet! Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak? YÖKDİL ne zaman 2025? e-YÖKDİL 2025 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 14 Kasım Perşembe Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Fortnite çöktü mü? 13 Kasım Fortnite sunucular ne zaman açılacak? ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon beklentileri ne yönde? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 13 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? KPSS A Grubu meslekleri nelerdir, hangi meslekler olunur? KPSS A grubunda hangi memurluklar var? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ne dedi? İsrail Türkiye'ye saldırır mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.