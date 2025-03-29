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Dijital Dirhem Nedir, Ne Zaman Kullanılacak? BAE'den Büyük Yenilik

Dijital Dirhem Nedir, Ne Zaman Kullanılacak? BAE'den Büyük Yenilik
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Haberler
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ulusal para birimi Dirhem için yeni bir sembol tanıttı ve Dijital Dirhem ile ilgili önemli güncellemeleri duyurdu. BAE Merkez Bankası'na (CBUAE) göre, devlet destekli bu dijital para biriminin 2025'in sonuna kadar piyasaya sürülmesi planlanıyor. Peki, Dijital Dirhem nedir, ne işe yarar ve ne zaman kullanılacak?

Dijital Dirhem Nedir?

Dijital Dirhem, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası tarafından geliştirilen, blockchain tabanlı ve hükümet destekli dijital bir para birimidir. Fiziksel Dirhem ile aynı değere sahip olan Dijital Dirhem, kullanıcıların hem yerel hem de uluslararası işlemlerini daha güvenli, hızlı ve düşük maliyetle yapmalarını sağlar.

Yeni Dirhem sembolü, BAE'nin finansal istikrarını ve ulusal kimliğini yansıtacak şekilde tasarlandı. Dijital Dirhem versiyonu ise bu sembolün etrafında, ülke bayrağını temsil eden renklerden oluşan bir çemberle çevrili. BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama, bu yeniliğin finansal istikrarı güçlendireceğini, uluslararası ticareti artıracağını ve finansal suçlarla mücadeleyi destekleyeceğini belirtti.

Dijital Dirhem Neler Sunacak?

Dijital Dirhem, kullanıcılar için güvenli, maliyet açısından verimli ve blockchain tabanlı bir ödeme aracı olarak tasarlandı. Fiziksel Dirhem ile aynı değer üzerinden işlem görecek olan bu dijital para, tüm ödeme noktalarında kullanılabilecek.

Yeni dijital para birimi, kullanıcıların geleneksel nakit işlemlerine ek olarak, şu işlemleri kolayca yapmalarını sağlayacak:

  • Perakende ve toptan ödeme işlemleri
  • Uluslararası para transferleri
  • Dijital cüzdan üzerinden para çekme, yükleme ve ödeme işlemleri
  • Kurumlar arası sınır ötesi ticaret ve finansal işlemler

Dijital Dirhem Neden Önemli?

Finans sektörü uzmanları, Dijital Dirhem hamlesinin stratejik ve zamanlamasının son derece yerinde olduğunu vurguluyor. Qashio CEO'su Armin Moradi, yeni para sembolünün, BAE'nin doğu ve batı arasındaki finansal köprü rolünü ve yenilikçi finans ekosistemini yansıttığını ifade etti.

Moradi ayrıca, BAE'nin hızla büyüyen fintech sektörüne dikkat çekerek, 2022 yılında yerel fintech girişimlerinin 155 işlemde toplam 1,2 milyar dolar fon topladığını belirtti. Ülkenin bankacılık sektörünün de Kasım 2024 itibarıyla 500 milyar dirhemi aşan sermaye ve rezervleriyle gücünü koruduğunu vurguladı.

Dijital Dirhem Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Dijital Dirhem'in tam anlamıyla devreye girmesi için teknik altyapı çalışmaları devam ediyor. Merkez Bankası, 2025 yılına kadar kullanıcı dostu, güvenli ve entegre bir platform oluşturmayı planlıyor. Ancak bu süreçte testnet üzerinde yapılan denemeler dikkatle takip ediliyor.

Hoodi testnet üzerinde yapılan son başarılı denemeye rağmen, önceki Holesky ve Sepolia testnet çalışmalarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle dijital para biriminin kesin lansman tarihi teknik gelişmelere bağlı olarak Mayıs veya Haziran 2025'e ertelenebilir.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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