Dev banka Blockchain ile ödemeleri hızlandırdı

Qatar National Bank (QNB), ABD doları ödemelerinde hız kazanmak için JPMorgan'ın Blockchain tabanlı Kinexys platformunu devreye aldı. Böylece şirketler, günler süren işlemler yerine iki dakikada ödeme gerçekleştirebilecek. QNB yöneticileri, bu hamleyi "hazinecilerin hayali" olarak nitelendirdi.

QNB ve JPMorgan Arasında Blockchain Ortaklığı

QNB'nin adımı, klasik bankacılık sistemlerinde hafta içi mesai saatleriyle sınırlı olan ödemelere alternatif sunuyor. QNB yöneticisi Kamel Moris, "İki dakikada ödeme garantisi verebiliyoruz." dedi.

JPMorgan'ın izinli Blockchain altyapısıyla çalışan Kinexys, kullanıcıların JPMorgan'da tuttukları mevduatlar arasında anlık transfer yapmasına olanak tanıyor. Bu yapı, herkese açık ağlardan farklı olarak erişim kontrolü içeriyor ve yalnızca yetkilendirilmiş katılımcılar işlem gerçekleştirebiliyor.

Kinexys şu anda günlük yaklaşık 3 milyar dolar işlem hacmine ulaşsa da bu rakam JPMorgan'ın toplam 10 trilyon dolarlık günlük ödeme hacminin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Platform, haziranda Chainlink ve Ondo Finance ile birlikte izinli ağ ile kamuya açık bir test ağı arasında teslimat karşılığı ödeme denemesi gerçekleştirmişti.

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, yakın zamanda yaptığı açıklamada stablecoin'lerin banka modeli için tehdit oluşturmadığını ancak yöneticilerin bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini söyledi. Güncel verilere göre stablecoin piyasasında net girişler yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 320'nin üzerinde arttı ve Tether (USDT) ile Circle'ın USDC'si başı çekti.

QNB'nin bu hamlesi, bölgedeki bankacılık sektöründe Blockchain kullanımının artışına işaret ederken, şirket ödemelerinde hız ve güvenliğin yeni bir standardını gündeme taşıyor.