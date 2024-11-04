Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Delist nedir, ne demek? Bir coin delist olursa ne olur?

Delist nedir, ne demek? Bir coin delist olursa ne olur?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto terimleri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Zaman zaman bazı borsalar delist listesi hazırlar. Vatandaşlar ise delist edilmenin ne olduğunu merak ederler. Peki, Delist nedir, ne demek? Bir coin delist olursa ne olur? İşte detaylar...

Kripto ekosistemindeki yeni yatırımcılar henüz bazı terimlere aşina olmayabilirler. Temel kavramlar arasında yer alan delist ise bunlardan biridir ve borsaların duyurularında yer aldığı görülür. Delist nedir, ne demek? Bir coin delist olursa ne olur? sorularının yanıtlarını ve detayları sizler için derledik.

Delist ne demek?

"Delist" terimi, bir varlığın ya da menkul kıymetin bir borsa veya ticaret platformundan çıkarılması demektir. Kripto ekosisteminde bu, bir coin'in artık belirli bir borsa üzerinde işlem görmeyeceği anlamına gelir. Bu durumun arkasında yatan nedenler ise çoğunlukla coin'in likidite sorunları, güvenlik sorunları veya düzenleyici gerekliliklerdir. Delist edilen bir coin başka platformlarda hala alım satım işlemine tabi tutulabilir.

Bir coin delist olursa ne olur?

Kripto para borsalarında bir coin'in delist edilmesi, o coinin borsa listesinden çıkarılması anlamına gelir. Bu süreç, kullanıcıları mağdur etmemek amacıyla ani bir şekilde gerçekleştirilmez. Borsalar, delist kararını önceden duyurarak yatırımcıları bilgilendirir ve belirli bir süre tanır. Delist edilen bir coin, başka borsalarda işlem görmeye devam edebilir. Örneğin, Binance borsası tarafından delist edilen kripto para birimleri yalnızca bu borsadan kaldırılır; diğer borsalarda işlem görmeye devam edebilir. Ayrıca, borsa gerekli gördüğünde bu coinleri yeniden listeleme hakkına sahiptir.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı

Belediye başkanını öldüren katil zanlısı tanıdık çıktı

 Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Kayyum gerginliği! Polise yumruk attı, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi

Ahmet Türk'ün koltuğuna oturur oturmaz ilk talimatı verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 IMEI AÇTIRMA ÜCRETİ! IMEI açtırma ücreti ne kadar olacak? IMEI ücreti belli oldu! Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hangi partiden? Hilmi Şen ne zaman göreve başladı? Galatasaray Tottenham maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? MAÇ BİLETİ AL! 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım okullar, iş yerleri ve üniversiteler yarım gün mü, tatil mi? 2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 asgari ücret tahminleri! ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? Amerika Birleşik Devletleri seçimleri yarın mı yapılacak? MASTERCHEF PİZZA TARİFİ | Pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler? 2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK? A ve B Sınıfı Ehliyet harçları BARAJ DOLULUK ORANI 4 KASIM | İSKİ baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 4 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 4 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? MEMUR ZAM ORANI AÇIKLANDI MI? 2025 Memur maaş zammı ne kadar olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.