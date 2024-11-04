Delist nedir, ne demek? Bir coin delist olursa ne olur?

Kripto ekosistemindeki yeni yatırımcılar henüz bazı terimlere aşina olmayabilirler. Temel kavramlar arasında yer alan delist ise bunlardan biridir ve borsaların duyurularında yer aldığı görülür. Delist nedir, ne demek? Bir coin delist olursa ne olur? sorularının yanıtlarını ve detayları sizler için derledik.

Delist ne demek?

"Delist" terimi, bir varlığın ya da menkul kıymetin bir borsa veya ticaret platformundan çıkarılması demektir. Kripto ekosisteminde bu, bir coin'in artık belirli bir borsa üzerinde işlem görmeyeceği anlamına gelir. Bu durumun arkasında yatan nedenler ise çoğunlukla coin'in likidite sorunları, güvenlik sorunları veya düzenleyici gerekliliklerdir. Delist edilen bir coin başka platformlarda hala alım satım işlemine tabi tutulabilir.

Bir coin delist olursa ne olur?

Kripto para borsalarında bir coin'in delist edilmesi, o coinin borsa listesinden çıkarılması anlamına gelir. Bu süreç, kullanıcıları mağdur etmemek amacıyla ani bir şekilde gerçekleştirilmez. Borsalar, delist kararını önceden duyurarak yatırımcıları bilgilendirir ve belirli bir süre tanır. Delist edilen bir coin, başka borsalarda işlem görmeye devam edebilir. Örneğin, Binance borsası tarafından delist edilen kripto para birimleri yalnızca bu borsadan kaldırılır; diğer borsalarda işlem görmeye devam edebilir. Ayrıca, borsa gerekli gördüğünde bu coinleri yeniden listeleme hakkına sahiptir.