DeFi Development Solana alımlarını hızlandırdı

DeFi Development Solana alımlarını hızlandırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DeFi Development Corp. rezervlerine 17.760 SOL ekleyerek toplam Solana varlığını 96 milyon dolara çıkardı. Şirket, token başına ortalama 153,10 dolar ödeyerek 2,72 milyon dolarlık yeni alım gerçekleştirdi.

Solana hazine şirketi DeFi Development Corp. (DFDV), açıkladığı son alım turuyla dikkat çekti. Şirketin toplam SOL varlığı 640.585 tokena ulaşırken, mevcut piyasa değeri yaklaşık 96 milyon dolara çıktı.

DeFi Development Corp. Solana Varlıklarını 96 Milyon Dolara Çıkardı

DFDV, eski Kraken yöneticileri tarafından satın alındıktan sonra Nisan ayında Solana token alımlarına başladı. Şirket, çarşamba günü 112,5 milyon dolarlık özel yerleştirmeyi güvenceye aldığını açıkladı.

En son finansman turunun bir parçası olarak DDC, net gelirlerden 75,6 milyon doları "önceden ödenmiş vadeli" hisse senedi satın alma işlemini finanse etmek için ayırdı. Bu yaklaşım, DDC'nin dönüştürülebilir bonolarının alıcıları için riskin bir kısmını üstlenecek.

DeFi Development Corp, Solana'nın satın alım ve staking stratejisini izleyen çok sayıda firmalar arasında öne çıkıyor. SOL Strategies ve Upexi ile birlikte hareket eden şirket, kripto varlık biriktiren şirketler firmalar trendini güçlendiriyor.

İşletmelerin büyük çoğunluğu bilançolarına Bitcoin eklerken, diğer birçoğu ETH ve BNB gibi staking yapılabilen kripto paraları tercih ediyor. Bu strateji, firmaların staking ödülleri yoluyla gelir elde etmelerine olanak tanıyor.

DFDV'nin en son SOL alımı token başına ortalama 153,10 dolar fiyatla veya toplam yaklaşık 2,72 milyon dolar karşılığında satın alındı. Şirket, varlıklarının performansını öz sermaye değerine göre ölçmek için kullanılan "Hisse Başına SOL" oranını 3 Temmuz itibariyle 0,042 olarak koruyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj

İşte Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi

Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
Mehmetçik, alevlerin sardığı köyde mahsur kalan aileyi kurtardı

Mehmetçik sahada! Mahsur kalan 4 kişilik aileyi böyle kurtardılar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Acun Ilıcalı'ya transfer yasağı! Hull City bu karar sonrası harekete geçti

İngiltere'den Acun'u yıkan haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti

60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
title