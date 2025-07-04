DeFi Development Solana alımlarını hızlandırdı

Solana hazine şirketi DeFi Development Corp. (DFDV), açıkladığı son alım turuyla dikkat çekti. Şirketin toplam SOL varlığı 640.585 tokena ulaşırken, mevcut piyasa değeri yaklaşık 96 milyon dolara çıktı.

DeFi Development Corp. Solana Varlıklarını 96 Milyon Dolara Çıkardı

DFDV, eski Kraken yöneticileri tarafından satın alındıktan sonra Nisan ayında Solana token alımlarına başladı. Şirket, çarşamba günü 112,5 milyon dolarlık özel yerleştirmeyi güvenceye aldığını açıkladı.

En son finansman turunun bir parçası olarak DDC, net gelirlerden 75,6 milyon doları "önceden ödenmiş vadeli" hisse senedi satın alma işlemini finanse etmek için ayırdı. Bu yaklaşım, DDC'nin dönüştürülebilir bonolarının alıcıları için riskin bir kısmını üstlenecek.

DeFi Development Corp, Solana'nın satın alım ve staking stratejisini izleyen çok sayıda firmalar arasında öne çıkıyor. SOL Strategies ve Upexi ile birlikte hareket eden şirket, kripto varlık biriktiren şirketler firmalar trendini güçlendiriyor.

İşletmelerin büyük çoğunluğu bilançolarına Bitcoin eklerken, diğer birçoğu ETH ve BNB gibi staking yapılabilen kripto paraları tercih ediyor. Bu strateji, firmaların staking ödülleri yoluyla gelir elde etmelerine olanak tanıyor.

DFDV'nin en son SOL alımı token başına ortalama 153,10 dolar fiyatla veya toplam yaklaşık 2,72 milyon dolar karşılığında satın alındı. Şirket, varlıklarının performansını öz sermaye değerine göre ölçmek için kullanılan "Hisse Başına SOL" oranını 3 Temmuz itibariyle 0,042 olarak koruyor.