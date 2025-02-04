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DeepSeek coin nedir, gerçek mi? İşte bilmeniz gerekenler

DeepSeek coin nedir, gerçek mi? İşte bilmeniz gerekenler
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Eğer yeni çıkan DeepSeek coin'i satın almayı düşünüyorsanız, dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü DeepSeek AI henüz kendi kripto parasını çıkarmadı. Ancak bu, bazı projelerin ismini kullanarak piyasaya yeni tokenlar sürmesine ve spekülasyonların artmasına engel olmadı. İşte bilmeniz gerekenler...

Bu yazıda, piyasada dolaşan DeepSeek token'lar hakkında bilmeniz gerekenleri, güvenilir olup olmadıklarını nasıl anlayabileceğinizi ve eğer almak isterseniz hangi adımları takip etmeniz gerektiğini anlatıyoruz.

DeepSeek coin nasıl satın alınır?

Şu an piyasada DeepSeek adıyla çıkan birçok token var. Ancak içlerinden biri, diğerlerine göre daha dikkat çekici ve kurumsal bir yapı sunuyor: Global DePIN Chain.

Bu proje, sıradan bir dolandırıcılık girişimi gibi görünmemek için bir web sitesi, iletişim bilgileri ve borsa listelenmeleri gibi adımlar atmış durumda. Ama unutmayın, bunlar tek başına projenin güvenilir olduğu anlamına gelmez. Sadece diğerlerine göre daha organize bir yapı sunduğunu gösterir.

DeepSeek token nereden ve nasıl alınır?

Global DePIN Chain tarafından geliştirilen DEEPSEEK, 31 Ocak 2025'te Türkiye saatiyle 13:00'te işlem görmeye başladı. Token, hem merkezi borsalarda (CEX) hem de merkeziyetsiz borsalarda (DEX) alınıp satılabiliyor.

Merkezi Borsalardan (CEX) DeepSeek Token Almak

Eğer güvenilir bir borsada işlem yapmayı tercih ediyorsanız, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • MEXC veya Gate.io gibi borsalardan birine üye olun.
  • USDT yatırarak $DEEPSEEK alım satımına başlayın.

Yeni listelenen token'lar çok hızlı fiyat değişimlerine maruz kalabilir. Bu yüzden likiditeyi, emir defterlerini ve ani fiyat hareketlerini takip etmek önemli.

Merkeziyetsiz Borsalardan (DEX) DeepSeek Token Almak

Eğer merkezi borsalara güvenmiyor veya daha özgür işlem yapmak istiyorsanız, aşağıdaki adımlarla merkeziyetsiz borsalarda (DEX) işlem yapabilirsiniz:

Uniswap (Base Network) veya Raydium (Solana Network) platformlarına girerek DEEPSEEK satın alabilirsiniz.

Ancak dikkat! DEX platformlarında aynı isme sahip birçok token olabilir ve bunlardan bazıları sahte olabilir. Doğru akıllı kontrat adresini kullandığınızdan emin olun.

İşlem yapmadan önce komisyon ücretlerini, fiyat kaymasını (slippage) ve işlem hacmini mutlaka kontrol edin. Aksi halde, düşük likidite veya yüksek kayma nedeniyle zarar edebilirsiniz.

DeepSeek token gerçekten nedir?

DeepSeek AI'nin henüz resmi bir kripto para çıkarmadığını artık biliyoruz. Ancak Global DePIN Chain, DEEPSEEK adında bir token piyasaya sürdü.

Bu token, Global DePIN Chain'in yapay zeka tabanlı katman-2 ekosisteminin temel yapı taşı olarak kullanılıyor.

  • Tarayıcı verilerini tokenize ederek, kullanıcıların veri paylaşımı karşılığında gelir elde etmesini sağlıyor.
  • Ağ içindeki tüm işlemler ve pazar yeri etkileşimleri DEEPSEEK ile yürütülüyor.
  • AI Cube NFT'leri, kullanıcıların veri paylaşarak gelir elde etmesine olanak tanıyor.
  • Staking yapan kullanıcılar, token ekonomisi ve ağ yönetimi konularında oy hakkına sahip oluyor.

Not: Haberin içerisinde yer aln hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez, bilgilendirme amaçlıdır. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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