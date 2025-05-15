DARA Token Neden Yükseldi? Coinbase Kararı Sonrası Fiyat Uçtu

DARA Token Neden Yükseldi? Coinbase Kararı Sonrası Fiyat Uçtu
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Mines of Dalarnia'nın kripto varlığı DARA, delist kararı öncesinde sert yükseldi. Yatırımcılar ise yüzde 690'a varan bu yükselişin ardındaki sebepleri araştırmaya başladı. DARA token neden yükseldi? sorusunun yanıtını ve detayları haberimizde bulabilirsiniz.

DARA token, 16 Mayıs'ta Coinbase'den kaldırılmadan hemen önce şaşırtıcı bir fiyat artışı yaşadı. Sabah saatlerinde 0,48 dolara kadar çıkan token, gün sonunda 0,39 dolara çekildi. CoinGecko verilerine göre token'ın değeri gün içinde yüzde 690'a varan bir sıçrama gösterdi.

Yalnızca fiyat değil, işlem hacmi de dikkat çekici şekilde büyüdü. 14 Mayıs'a göre yüzde 14.600 artan işlem hacmi, 64 milyon doları aştı. Analistler bu hareketliliği, yatırımcıların "kaçırma korkusuyla" (FOMO) hızlı şekilde piyasaya yönelmesine bağlıyor.

Dara Token Neden Yükseldi?

Coinbase, DARA token'ı 16 Mayıs saat 17.00'de platformdan kaldıracağını duyurdu. Şirket, token'ın yeni sürümünün piyasaya sürülmesi nedeniyle eski versiyonun artık listeleme kriterlerini karşılamadığını açıkladı. Kullanıcılardan, işlemler durmadan önce varlıklarını satmaları ya da çekmeleri istendi.

Bazı piyasa gözlemcilerine göre fiyat artışı tesadüf değil. Topluluk içinden gelen yorumlara göre bazı yatırımcılar, yükselişi tetikleyerek daha fazla alıcıyı çekmeye ve ardından piyasadan çıkmaya çalıştı. Google'da DARA aramaları da aynı dönemde zirve yaptı.

Limitli İşlem Modu Etkisi

Coinbase, 2 Mayıs'tan bu yana DARA için yalnızca limit emirlere izin veriyor. Bu işlem modu, likiditeyi düşürdüğü için küçük alımlar bile fiyatta büyük sıçramalara yol açabiliyor. Yani piyasa emri olmadan yapılan alımlar, fiyatın sert yükselmesine zemin hazırladı.

DARA Yerine Yeni Token: D

Mines of Dalarnia, blokzincir üzerinde çalışan ve oyuncuların keşif yaparak kaynak topladığı bir aksiyon-macera oyunu. Ocak 2024'te gerçekleşen yeniden yapılanmayla oyun yalnızca bir platform olmaktan çıkıp, Web3 odaklı DARA Open Network'e dönüştü.

Bu süreçte, eski DARA token yerine yeni "D" token piyasaya sürüldü. Yeni token, yönetişim, stake, yapay zekâ etkileşimi ve çoklu zincir desteği gibi gelişmiş özellikler sunuyor. Kullanıcılar, 20 Aralık 2025'e kadar DARA token'larını bire bir oranla D token'a dönüştürebilecek.

Binance, KuCoin ve diğer büyük borsalar da geçişi destekliyor. Ana ağ lansmanı ve Dalarnia Legends isimli yeni oyun ise 1 Temmuz'da duyurulacak.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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