CryptoQuant Bitcoin duyarlılığının aşırı düşüş yönlü bölgeye girdiğini bildirdi

Firmanın araştırma başkanı Julio Moreno yayımlanan raporda Bitcoin'in son rallisinin 82.400 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamada direnç gördükten sonra 76.000 dolara kadar gerilediğini belirtti. Moreno bu hareketin Mart 2022'deki tabloyu "doğrudan yansıttığını" kaydetti. O dönemde Bitcoin diplerden yüzde 43 yükseldikten sonra 200 günlük ortalamaya çarparak düşüş trendine geri dönmüştü. Mevcut döngüde ise Bitcoin Nisan 2026 diplerinden yaklaşık yüzde 37 yükseldi ve benzer bir direnç seviyesiyle karşılaştı.

Moreno "Ayı piyasalarında 200 günlük hareketli ortalama toparlanma rallisi bölgesi ile trend devamı arasındaki sınır olarak tutarlı biçimde çalıştı." dedi. Hem Mart 2022'de hem de şimdi bu ortalamanın üzerine çıkılamamasının ayı piyasasının "yapısal olarak bozulmadığının en güçlü teknik teyidi" olduğunu ekledi.

BİTCOİN TALEBİ DARALMAYA DÖNDÜ

Bitcoin talebi de negatife dönmüştü. Moreno Nisan-Mayıs rallisinin ana itici güçlerinden biri olan süresiz vadeli işlemlerdeki spekülatif talebin Bitcoin 82.000 doların üzerine çıktıktan sonra keskin biçimde yavaşladığını belirtti. Yatırımcılar kaldıraçlı uzun pozisyonlarını kapatmaya başladı. Spot talep de aynı dönemde biraz daha hızlı bir tempoda daraldı.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri de net satıcıya döndü. Moreno ETF'lerin mayıs başında 30 günlük bir dönemde 64.000 Bitcoin kadar alım yaptıktan sonra net bazda yaklaşık 4.000 Bitcoin sattığını belirtti.

Araştırma başkanı bir kripto para borsasının Bitcoin fiyat priminin hem Nisan-Mayıs rallisi hem de ardından gelen düzeltme boyunca negatif kaldığına dikkat çekti. Negatif primin ABD'deki kurumsal ve perakende yatırımcıların piyasaya anlamlı biçimde geri dönmediğini gösterdiğini ekledi. Tarihsel olarak sürdürülebilir Bitcoin boğa piyasalarına genellikle pozitif bir prim eşlik etmişti.

BOĞA SKORU "AŞIRI DÜŞÜŞ YÖNLÜ" BÖLGEYE GERİLEDİ

CryptoQuant'ın Boğa Skoru Endeksi de belirgin biçimde zayıfladı. Moreno göstergenin 40'tan 20'ye düştüğünü ve firmanın "aşırı düşüş yönlü" olarak sınıflandırdığı bölgeye girdiğini söyledi. Bu seviye Bitcoin'in 60.000-66.000 dolar aralığına gerilediği Şubat-Mart 2026 dönemindeki okumalarla örtüşüyor. Tarihsel olarak 0-20 arasındaki okumalar genellikle "daha fazla fiyat düşüşü veya uzun süreli yatay sıkışma" ile takip edilmişti.

Düzeltme devam ederse Moreno yaklaşık 70.000 doları kilit destek seviyesi olarak görüyor. Yatırımcıların zincir üstü gerçekleşmiş fiyatı olan bu seviyede gerçekleşmemiş karları sıfıra veya negatife düşeceğinden satış güdüsü azalıyor ve tarihsel olarak talep geri dönerek fiyatları dengelemeye yardımcı oluyor. Bitcoin yayım sırasında 77.900 dolar civarında işlem görüyordu.