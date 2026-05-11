Cryptocom BAE Merkez Bankası'ndan ödeme lisansı aldı

Onay şirketin Dubai Maliye Bakanlığı ile ortaklığını aktif hale getirdi. Şirket bu sayede Dubai'nin nakitsiz ödemeler stratejisi kapsamında devlet hizmet ücretleri için dijital varlık ödeme hizmetleri sunabilecek.

Lisans ileride Emirates Airlines ve Dubai Duty Free ile ödeme entegrasyonlarını da destekleyebilir ancak bu hizmetler BAE Merkez Bankası'nın ek onayına tabi kalıyor. Lisans Crypto.com'un Dubai'deki yerel kuruluşu Foris DAX Middle East FZE üzerinden verildi.

BAE'DEKİ DÜZENLEYİCİ AYAK İZİ GENİŞLİYOR

Yeni lisans Crypto.com'un BAE'deki düzenleyici varlığına ek bir katman ekledi. Şirket halihazırda Dubai Sanal Varlık Düzenleme Otoritesi'nden (VARA) Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcı lisansına sahip bulunuyor.

BAE dışında da benzer bir düzenlenmiş profil inşa eden Crypto.com AB'nin MiCA rejimi kapsamında faaliyet lisansı aldı. ABD'de ise Para Birimi Denetleme Ofisi'nden ulusal güven bankası imtiyazı için koşullu onay aldı ve bu imtiyaz şirkete nitelikli dijital varlık saklayıcısı olarak faaliyet gösterme hakkı tanıyacak.

Şirket aynı zamanda düzenlenmiş bir ABD bağlı kuruluşu aracılığıyla olay bazlı türev ürünler ve tahmin piyasalarına da genişliyor. Strateji daha sıkı düzenleyici gözetimi kripto paralar etrafında büyüyen işlem ve ödeme ürün yelpazesiyle birleştirmeyi hedefliyor.