Crypto.com hisse senedi ve kripto paraları birleştiren emeklilik ürününü piyasaya sürdü

Crypto.com hisse senedi ve kripto paraları birleştiren emeklilik ürününü piyasaya sürdü
Crypto.com, kullanıcıların hisse senetleri, ETF'ler ve kripto para birimlerini tek bir vergi avantajlı hesapta aynı anda tutmalarına imkan sağlayan ABD merkezli yeni bireysel emeklilik ürününü piyasaya sürdü.

Şirket, yaptığı duyuruda yeni ürünün Geleneksel ve Roth IRA seçeneklerini barındırdığını açıkladı. Kullanıcılar bu hizmete doğrudan Crypto.com uygulaması üzerinden kolayca erişebiliyor. Hesap sahipleri, bireysel emeklilik hesabı kapsamında dijital varlıkların yanı sıra hisse senetleri ve ETF'lere de doğrudan yatırım yapma imkanı buluyor.

Crypto.com, kripto para tarafında hesapların Bitcoin, Ether ve 400'den fazla ek token barındırabileceğini bildirdi. Kullanıcılar, belirli varlıkları staking veya kilitleme programlarına dahil ederek emeklilik hesapları içinde ek ödüller kazanabiliyor. Şirketin CEO'su Kris Marszalek, yeni ürünün tüketicilere kripto ve hisse senetlerindeki en iyi yatırım araçlarıyla geleceklerini tek bir platform üzerinden inşa etme olanağı sunduğunu ifade etti.

POLİTİKA YAPICILAR VE KURUMLAR EMEKLİLİKTE KRİPTOYA YEŞİL IŞIK YAKIYOR

Yeni ürün lansmanı, politika yapıcıların ve büyük finans kurumlarının emeklilik portföylerinde kripto paralara erişimi giderek genişlettiği bir dönemde gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, ağustos ayında 401(k) planlarında kripto paraları caydıran önceki yönergelerin yeniden incelenmesi talimatını veren bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Morgan Stanley de ekim ayında emeklilik planları dahil olmak üzere müşteri hesapları genelinde kripto fonlarına erişimi genişleteceğini duyurmuştu.

Crypto.com'un sunduğu bu ürün, işveren destekli standart bir 401(k) planından ziyade tamamen bireysel bir emeklilik hesabı olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, hisse senedi bileşeni için saklama düzenlemelerini veya hangi özel ETF'lerin destekleneceğini henüz açıklamadı. Platformun bilgilendirme metinleri, elde edilen staking ödüllerinin kazanıldıkları yıl vergilendirildiğini ancak genel vergi durumunun bireysel koşullara bağlı olduğunu gösteriyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
