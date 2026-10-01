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Coinbase'in ağında yeni işlem dönemi

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Coinbase'in ağında yeni işlem dönemi
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Kripto para borsası Coinbase'in geliştirdiği Base, kullanıcılara işlemlerinin koşullarını belirleme olanağı sunan Cobalt güncellemesini devreye aldı. Güncelleme, hisse ve fon gibi varlıkları tokenlaştıran kuruluşlar için de yeni yönetim araçları getiriyor.

Ethereum üzerinde çalışan Base ağında 30 Eylül'de etkinleştirilen güncelleme, kullanıcıların bir işlemi önceden gönderip belirledikleri şartlar oluşana kadar bekletmesine olanak sağlıyor. Örneğin bir alım satım işlemi, fiyatın belirlenen seviyeye ulaşması ve tanımlanan sürenin dolmaması koşuluyla ağa dahil edilmeye uygun hale gelebiliyor.

Base, işlemi sıraya almadan önce bu koşulları kontrol ediyor. Belirlenen süre içinde şartlar oluşmazsa işlem ağa dahil edilmiyor. Koşulların sağlanması ise işlemin kesin olarak gerçekleşeceğini garanti etmiyor.

TOKENLAŞTIRILMIŞ VARLIKLARA YENİ KONTROLLER

Cobalt, ağın B20 token standardını kullanan kuruluşların birden fazla uygunluk şartını aynı varlığa uygulamasını da sağlıyor. Bir fon, tokenı alacak kişinin hem kimlik doğrulamasından geçmesini hem de belirli yatırımcı koşullarını karşılamasını isteyebiliyor. İlgili şartlardan biri sağlanmadığında transfer engellenebiliyor.

Hisse bölünmesi gibi şirket işlemleri için de yeni bir araç eklendi. Varlığı çıkaran kuruluşlar, cüzdan ve uygulamalarda görünen pay miktarını değiştirecek düzenlemeleri önceden planlayabiliyor. Bu işlem, yeni token üretmeden veya mevcut tokenları yakmadan gösterilen miktarın güncellenmesini sağlıyor.

Güncelleme ayrıca, özelliğin etkinleştirildiği tokenlarda yetkili yöneticilerin bir kullanıcının bakiyesini onun onayı olmadan başka bir adrese taşımasına olanak tanıyor. Kaynak ve hedef adresin yanı sıra aktarılan tutar ve işleme ilişkin not da zincire kaydediliyor. Bu yetkinin açılıp açılmayacağını ve kimlerin kullanacağını tokenı çıkaran kuruluş belirliyor. Base'in kendisi bu aktarımları başlatamıyor.

Değişiklikler, geleneksel finans ürünlerini zincire taşıyan kuruluşların kimlik denetimi, şirket işlemleri ve varlık yönetimi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Base, önümüzdeki aylarda blok oluşturma süresini iki saniyeden 200 milisaniyeye düşürmeyi de planlıyor. Bu hız hedefi, Cobalt ile devreye alınan özelliklerden ayrı bir sonraki adım olarak açıklandı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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