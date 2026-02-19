Haberler

Coinbase, zincir üstü kredi ürününe XRP, DOGE, ADA ve LTC teminat desteği ekledi

Coinbase, zincir üstü kredi ürününe XRP, DOGE, ADA ve LTC teminat desteği ekledi
Güncelleme:
Kripto para borsası Coinbase, DeFi protokolü Morpho üzerinden sunduğu zincir üstü kredi ürününe XRP, Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) ve Litecoin (LTC) teminat desteği ekledi. Genişleme ile ABD'deki kullanıcılar, bu dört varlığı teminat göstererek 100.000 dolara kadar USDC borçlanabiliyor.

Coinbase'in zincir üstü kredi ürünü, geçen yıl yalnızca Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) desteğiyle başlamıştı. Şirket verilerine göre ürün, bugüne kadar 1,9 milyar doların üzerinde kredi hacmine ulaştı. Krediler, Base ağı üzerinde çalışan Morpho borç verme protokolü aracılığıyla sağlanıyor ve Coinbase, kullanıcıların protokole erişimi için arayüz görevi görüyor.

TEMİNAT ORANLARI FARKLILIK GÖSTERİYOR

Yeni eklenen varlıklar için teminat koşulları, BTC ve ETH'ye kıyasla daha muhafazakâr bir yapıda belirlendi. BTC ve ETH teminatlı kredilerde kullanıcılar yüzde 75'e kadar kredi-değer (LTV) oranıyla borçlanabilirken, bu oran XRP, DOGE, ADA ve LTC için yüzde 49 ile sınırlandırıldı. Tasfiye eşiği ise BTC ve ETH için yüzde 86, yeni eklenen varlıklar için yüzde 62,5 olarak belirlendi.

Coinbase ürün yöneticisi Jacob Frantz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kullanıcıların kripto varlıklarını satmak zorunda kalmadan bu varlıkları değerlendirmesinin önemini vurguladı. Kredilerin sabit bir geri ödeme takvimi bulunmuyor ancak borçluların tasfiyeden kaçınmak için sağlıklı bir LTV oranını koruması gerekiyor. Faiz oranları ise Morpho üzerindeki arz ve talebe göre değişken olarak belirleniyor.

Ürün şu anda New York eyaleti hariç ABD genelinde doğrulanmış kullanıcılara açık olup uluslararası erişimin genişletilmesi planlanıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
500

