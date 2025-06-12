Coinbase Yeni Listeleme: Bugün 3 Yeni Coin Geliyor!

Kripto para borsası Coinbase, 12 Haziran'da üç yeni varlığı platformuna ekleyeceğini duyurdu. Listeleme kapsamında PancakeSwap (CAKE), Subsquid (SQD) ve Fartcoin, saat 19.00 itibarıyla işlem görmeye başlayacak.

Açıklamanın ardından tüm token'larda dikkat çekici yükselişler yaşandı. En sert hareket Fartcoin'de görülürken, SQD tarihi zirvesini gördü. Yeni listelemelerle birlikte fiyatlarda dalgalanmanın artabileceği belirtiliyor.

Listeleme Öncesi Fiyatlar Harekete Geçti

Coinbase'in listeleme kararları geçmişte de olduğu gibi piyasada heyecan yarattı. Fartcoin ve SQD, yalnızca birkaç gün önce Coinbase'in yol haritasına eklenmiş ve bu gelişme, fiyatların hızla yükselmesine yol açmıştı.

Yeni duyuru sonrası üç token'da da değer artışı kaydedildi:

PancakeSwap (CAKE): BNB Smart Chain üzerinde çalışan merkeziyetsiz borsa PancakeSwap, son dönemde CAKE token'dan daha iyi performans gösterdi. Ancak son günlerde CAKE yeniden ivme kazandı. Coinbase duyurusunun CAKE fiyatına etkisi sınırlı kaldı.

BNB Smart Chain üzerinde çalışan merkeziyetsiz borsa PancakeSwap, son dönemde CAKE token'dan daha iyi performans gösterdi. Ancak son günlerde CAKE yeniden ivme kazandı. Coinbase duyurusunun CAKE fiyatına etkisi sınırlı kaldı. Fartcoin: Mayıs ayında zirveye yaklaşmasının ardından haziran başında sert düşen token, Coinbase'in radarına girmesiyle toparlandı. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 6 değer kazandı.

Mayıs ayında zirveye yaklaşmasının ardından haziran başında sert düşen token, Coinbase'in radarına girmesiyle toparlandı. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 6 değer kazandı. Subsquid (SQD): Yapay zekâ geliştiricilerine yönelik açık veri altyapısı sunan projenin yerel token'ı olan SQD, popülaritesini artırmaya devam ediyor. Coinbase'in listeleme kararının ardından token, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

DEX, meme coin ve yapay zekâ projelerini temsil eden üç farklı kategorideki varlık, Coinbase sayesinde yeniden yatırımcı ilgisini çekti. Listelemenin resmî olarak başlamasıyla birlikte, bu token'larda fiyat oynaklığı yaşanabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, işlem hacminde ani artışların kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına yol açabileceğini belirtiyor. Yatırımcıların temkinli hareket etmesi öneriliyor.