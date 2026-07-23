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Coinbase Singapur için düğmeye bastı

Coinbase Singapur için düğmeye bastı
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Kripto para borsası Coinbase, Singapur'daki varlığını genişletmeyi ve çalışan sayısını 2026 sonuna kadar 150'den yaklaşık 200'e çıkarmayı planlıyor. Şirket, şehir devletindeki büyümesini sürdürüyor.

Bir Singapur gazetesine konuşan Coinbase Singapur ülke direktörü Hassan Ahmed'e göre borsa, ağırlıklı olarak mühendis, müşteri hizmetleri, ilişki yönetimi çalışanı ve kurumsal satış temsilcisi almayı hedefliyor. Şirketin One Raffles Quay'deki Singapur ofisi dün açıldı.

Ahmed, Singapur'un giderek kripto para yeniliği için stratejik bir merkez haline geldiğini söyledi. Coinbase, ülkenin merkez bankası konumundaki Singapur Para Otoritesi'nden (MAS) Ekim 2023'te büyük ödeme kuruluşu lisansı almış, böylece hizmetlerini Singapurlu bireylere ve kurumlara sunma imkânı elde etmişti.

SINGAPUR LİSANS KURALLARINI 2025'TE SIKILAŞTIRDI

Singapur, dijital ödeme tokeni hizmeti sağlayıcılarını MAS denetimindeki bir düzenleme rejimi kapsamında lisanslıyor. Merkez bankasının dizininde bugün 38 lisanslı kuruluş yer aldı. MAS, 2025'te lisans gerekliliklerini sıkılaştırarak lisanssız firmaları piyasadan çekilmeye itmişti.

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