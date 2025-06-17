Coinbase hisse ticaretine girmek için SEC onayı bekliyor

ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase, finansal dünyasında cesur bir hamle yaparak tokenize edilmiş hisse senetleri pazarına giriş için harekete geçti. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) müdahale etmeme mektubu veya muafiyet rahatlığı alarak geleneksel hisse senetlerinin Blockchain türevlerini sunmayı hedefliyor.

Kripto Dünyası Wall Street'e Meydan Okuyor

Coinbase'in baş hukuk müşaviri Paul Grewal, açıklamasında, girişimi "büyük bir öncelik" olarak tanımladı. Grewal, düzenleyici belirsizliğin Blockchain tabanlı menkul kıymet ticaretinin daha geniş benimsenmesine engel olduğunu belirtti.

Tokenize edilmiş hisse senetleri, eski altyapıya kıyasla daha hızlı uzlaşma, yedi gün yirmi dört saat ticaret ve daha düşük maliyetler vaat ediyor. Ancak şimdilik ABD yatırımcıları için yasak kalıyor.

Coinbase'in hamlesi, rakip Kraken'ın elli hisse senedi ve ETF'nin tokenize edilmiş versiyonlarını içerecek xStocks'u açıklamasından sadece haftalar sonra geliyor. Bu hizmet Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Asya'da mevcut olacak.

Coinbase şu anda ABD'de hisse senedi alım-satım işlemlerine aracılık edebilmek için gerekli olan aracı kurum lisansına sahip değil. Şirket geçmişte SEC ile yasal sorunlar yaşadı. Düzenleyici kurum, Coinbase'i 2023'te uygun lisans almadan kripto para hizmeti verdiği gerekçesiyle dava etti fakat bu dava 2025 yılının başlarında sonlandırıldı.

Şirket daha önce 2021'de S1 sürecinin bir parçası olarak COIN'in tokenize edilmiş bir versiyonunu çıkarmaya çalışmış ancak bunu SEC ile sonuçlandıramamıştı. Bir sözcü mart ayında "Halka açılan ilk büyük kripto şirketi olarak hisse senedimizin kripto-doğal bir versiyonunu görmek isterdik." açıklamasında bulunmuştu.