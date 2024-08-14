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Coinbase Hawaii'de kripto işlemlerine başladı

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Coinbase, Hawaii'deki kripto para piyasasına yeniden adım attı. Coinbase bu yeni adımla birlikte yatırımcılara kripto alım-satım, yönetim ve uluslararası para transferi hizmetleri sunarak, finansal teknolojiler alanında yeni bir dönemi başlatıyor. Şirketin bu hamlesi, Hawaii Ticaret Bakanlığı'nın kripto para birimleriyle ilgili yaptığı düzenleyici değişikliklerle mümkün oldu.

Kripto para borsası Coinbase, Hawaii'de hizmet vermeye başladığını duyurdu. Bu hamle, adanın kripto ekosisteminde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Coinbase'in adaya dönüşü, geçmişte yaşanan zorlu sürecin ardından gelen düzenlemelerle mümkün olurken, Hawaii sakinleri artık geniş bir yelpazede kripto hizmetlerine erişebilecek.

Hawaii'de Yeni Dönem Coinbase ile Başlıyor

Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki cennet ada Hawaii, kripto para dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Önde gelen kripto para borsalarından Coinbase, eyalette faaliyete geçtiğini duyurdu. Bu hamleyle birlikte, Hawaii sakinleri artık Coinbase üzerinden kripto para alım-satımı yapabilecek, varlıklarını yönetebilecek, stake işlemleri gerçekleştirebilecek ve sınır ötesi para transferleri yapabilecekler.

Eyaletin Ticaret Bakanlığı ve Tüketici İşleri Finansal Kurumlar Bölümü'nün yaptığı düzenlemeler, Coinbase'in adada hizmet vermesinin önünü açtı. Yeni mevzuat, kripto şirketlerine daha şeffaf bir faaliyet ortamı sunmayı hedefliyor.

Coinbase'in Hawaii macerası aslında yeni değil. Şirket, 2017 yılında eyaletin sıkı düzenlemeleri nedeniyle adadan çekilmek zorunda kalmıştı. O dönemde, kripto para şirketlerinin Bitcoin varlıklarını dolar bazında eşdeğer tutma zorunluluğu, Coinbase'in faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirmişti.

Son zamanlarda Hawaii yönetimi zamanla kripto paralara karşı tutumunu yumuşattı. Üç yıl önce Hawaii Finansal Kurumlar Departmanı ve Hawaii Teknoloji Geliştirme Kurumu'nun başlattığı "Hawaii Dijital Para Birimi İnovasyon Laboratuvarı" projesi, kripto şirketlerine iki yıl boyunca eyalet lisansı olmadan faaliyet gösterme imkanı tanıdı. Bu program kapsamında, Gemini gibi önemli oyuncular da adada boy gösterdi.

Programın sona ermesinin ardından yapılan açıklamaya göre kripto şirketleri artık Hawaii'de düzenlenmemiş işletmeler olarak varlıklarını sürdürebilecekler. Şirketlerin federal düzenlemelere ve lisans gerekliliklerine uyması şartı bulunuyor.

Coinbase'in bu gelişmeler ışığında adaya dönüşü, Hawaii'nin kripto ekosisteminde önemli bir adım olarak görülüyor. Piyasa verilerine göre Coinbase'in Temmuz ayındaki küresel işlem hacmi yaklaşık 64 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, platformun sektördeki ağırlığını gözler önüne seriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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