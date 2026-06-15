Coinbase CEO'su Bitcoin'de yükseliş beklentisini koruyor

Armstrong 15 Haziran'da sosyal medya hesabından, "Bitcoin konusunda her zamanki kadar iyimserim ve hâlâ uzun pozisyondayım." ifadesini kullandı. Açıklama, Bitcoin'in geçen hafta 60 bin doların altına inmesinin ardından toparlandığı bir döneme denk geldi.

Armstrong, piyasaların "hiçbir zaman göründüğü kadar iyi ya da kötü olmadığını" da ekledi. Bu mesaj, yöneticinin düşüş dönemlerinde tekrarladığı görüşle örtüşüyor. Ona göre kripto piyasaları döngüler hâlinde hareket ediyor ve kısa vadeli fiyat her zaman uzun vadeli benimsemeyi belirlemiyor.

BİTCOİN İKİ HAFTANIN ZİRVESİNDE

Bitcoin pazartesi günü, ABD ile İran arasındaki anlaşmanın petrol ve enflasyon kaygılarını yatıştırmasıyla 65.500 doların üzerine çıktı. Piyasa verilerine göre BTC son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,2 yükselerek 65.759 dolar civarında işlem gördü. Bu seviye, Bitcoin'in yaklaşık iki haftadaki en yükseği oldu. Ancak daha geniş bir toparlanmanın teyidi için daha güçlü işlem hacmi gerekiyor ve ETF çıkışları ile satış baskısı izlenmeye devam ediyor.

ARMSTRONG KRİPTONUN BİTCOİN'DEN GENİŞ OLDUĞUNU SAVUNUYOR

Armstrong, kripto sektörünün durumunu yalnızca Bitcoin'in gösterdiği fikrine de karşı çıkıyor. Bu ay başında, Bitcoin zayıflarken bile stablecoinler, türevler, süresiz vadeli işlemler ve tahmin piyasalarındaki büyümeye dikkat çekti. Yönetici, "Kripto finansın her alanına dokunuyor ve artık Bitcoin'den çok daha geniş." ifadesini kullandı.

Armstrong ayrıca Bitcoin'in dört yıllık döngü geçmişine işaret etti. Bu döngüler genellikle sert yükselişlerin ardından derin geri çekilmeler içeriyor. Yönetici, paylaştığı grafikte 2011-2026 arasındaki boğa ve ayı evrelerini işaretleyerek mevcut döngüyü net bir zirveden çok belirsiz bir noktaya yerleştirdi.

Armstrong'un mesajı kısa vadeli riski ortadan kaldırmıyor. Bitcoin hâlâ 68 bin dolar civarında bir dirençle karşı karşıya ve yatırımcılar makro verilere, faiz beklentilerine ve ETF akışlarına duyarlı kalmayı sürdürüyor. Bitcoin için sıradaki sınav, alıcıların 65 bin dolar bölgesini koruyup direnci aşıp aşamayacağı olacak.