Coinbase CEO'su Armstrong, Davos'ta önemli görüşmeler gerçekleştirecek

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, bu hafta Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda ABD kripto piyasa yapısı yasası üzerindeki çalışmalarını sürdüreceğini ve banka CEO'larıyla bir araya geleceğini açıkladı.

Armstrong, X platformunda yayımladığı video açıklamada şirketin Davos süresince yasa taslağı üzerinde aktif olarak çalışmaya devam edeceğini belirtti. Armstrong, banka yöneticileriyle yapacağı görüşmelerde her iki tarafın da kazanacağı bir formül arayacaklarını vurguladı.

STABLECOIN GETİRİSİ TARTIŞMA YARATTI

Coinbase, geçen hafta Senato'nun güncellenen yasa taslağını inceledikten sonra piyasa yapısı yasasına verdiği desteği çekmişti. Borsa, taslak metindeki birçok maddeye itiraz ederken özellikle stablecoin getirisi konusundaki kısıtlamalara karşı çıktı.

Senato'nun hazırladığı taslak, dijital varlık sağlayıcılarının yalnızca stablecoin tutma karşılığında getiri ödemesini yasaklıyor. Ancak taslak, işlem, staking veya likidite sağlama gibi faaliyetlere dayalı ödüllere izin veriyor. Bu düzenleme, bankacılık sektörünün kripto platformların bu tür getiriler sunmasına yönelik güçlü itirazlarıyla uyumlu. Bankalar, bu uygulamanın mevduatları geleneksel tasarruf hesaplarından uzaklaştırabileceğini ve finansal istikrarsızlığa yol açabileceğini savunuyor.

Coinbase'in geri adımı, Senato Bankacılık Komitesi'nin beklenen oylama oturumunu belirsiz bir tarihe ertelemesine neden oldu. Buna rağmen borsa, dijital varlıklar için net düzenleyici sınırlar çizmeyi hedefleyen yasayı değiştirmek ve ilerletmek için yasa yapıcılarla çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Armstrong, stablecoin düzenlemesinin hem kripto şirketleri hem de geleneksel bankalar için eşit şartlarda fırsatlar yaratması gerektiğini vurguladı. Bu görüşmelerin sonuçlarını Senato ve yönetime ileterek yasama sürecini hızlandırmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

19-23 Ocak tarihleri arasında düzenlenen forumda Armstrong, dünya liderleriyle kriptonun geleneksel finansal sistemleri nasıl dönüştürebileceğini tartışacak. Ayrıca tokenizasyonun sermaye piyasalarına erişimi demokratikleştirme potansiyelini de gündemine alacak.

Burak KÖSE
