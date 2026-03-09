Coinbase Avrupa'da 26 ülkede kripto vadeli işlemlerini erişime açtı

Coinbase, Avrupa'daki yatırımcılar için kripto vadeli işlem sözleşmelerini erişime açtığını duyurdu. Şirket, bu adımın bölgede kullanıcılara doğrudan türev ürünler sunduğu ilk girişim olduğunu belirtti. Yeni ürünler, aralarında Almanya, Fransa ve Hollanda'nın da bulunduğu 26 ülkedeki uygun müşteriler tarafından Coinbase Advanced üzerinden kullanılabilecek.

COINBASE ADVANCED ÜZERİNDEN TÜREV ÜRÜNLERE DOĞRUDAN ERİŞİM

Ürün yelpazesi, sürekli vadeli işlemler ile aylık veya üç aylık vade sonuna sahip sözleşmeleri kapsıyor. Şirket yetkilileri, sürekli vadeli işlem araçlarının beş yıllık vadeye sahip olduğunu aktardı. Bu araçlarda, sözleşme fiyatını dayanak varlıkla uyumlu tutmayı hedefleyen saatlik bir fonlama mekanizması kullanıldığı ifade edildi.

Vadeli sözleşmelerin günlük olarak piyasa koşullarına göre değerlendirildiği ve vade sonuna kadar taşınması hâlinde nakit olarak uzlaştırıldığı belirtildi. Yatırımcılar, Bitcoin ve Ethereum gibi seçili sözleşmelerde 10 kata kadar kaldıraç kullanabilirken diğer ürünlerde bu oran 4 ile 5 kat aralığında değişiyor. Kullanıcıların, kimlik doğrulama adımlarını tamamladıktan sonra euro veya USDC stablecoin ile hesaplarını fonlayarak işlem yapabildiği kaydedildi.

Şirket yöneticileri, bu adımı Coinbase'i daha kapsamlı bir finansal merkez hâline getirme vizyonunun parçası olarak konumlandırıyor. Coinbase, son aylarda ABD'li kullanıcılar için hisse senedi alım satımını başlattı ve geleneksel varlıkları Blokchain üzerine taşımayı hedefleyen bir yol haritası paylaştı. Borsa ayrıca, saklama ve ödeme hizmetlerini büyütme hedefi doğrultusunda Ekim 2025'te ABD Para Birimi Denetleme Ofisi'ne ulusal tröst şirketi tüzüğü için başvuruda bulunmuştu.