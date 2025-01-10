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CleanSpark Bitcoin varlıklarıyla yükselişe geçti

CleanSpark Bitcoin varlıklarıyla yükselişe geçti
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Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bitcoin madencilik şirketi CleanSpark, hazinesindeki Bitcoin (BTC) miktarını 10.097'ye yükselterek önemli bir başarıya imza attı. Şirket, 2024'te elde ettiği 7.024 Bitcoin'in büyük bölümünü elinde tutarak MARA Holdings, Riot Platforms ve Hut 8 Mining firmalarının ardından 10.000'den fazla Bitcoin'e sahip dördüncü halka açık madencilik şirketi konumuna geldi.

CleanSpark'ın yükselişi Bitcoin madenciliğinde yeni bir dönemi işaret ediyor. Şirketin Bitcoin hazinesi yıllık bazda yüzde 236 artış yakaladı. CEO Zach Bradford, bu başarının arkasında verimli ve sorumlu bir büyüme stratejisi olduğunu vurguladı.

CleanSpark Madencilik Verimliliğinde Rakiplerini Geride Bıraktı

CleanSpark'ın performansı özellikle aralık ayında dikkat çekti. Şirket bu dönemde 668 Bitcoin madenciliği gerçekleştirdi ve sadece 12,65 Bitcoin satışı yaptı. Bu strateji şirketin hazinesini güçlendirmesinde önemli rol oynadı.

Şirketin işletme hash oranı 2024 sonunda saniyede 39,1 exahash seviyesine yükseldi. Hash oranı verimliliğinde 2023'e kıyasla yüzde 33'lük bir artış kaydedildi. Bu gelişme şirketin teknolojik altyapısını sürekli geliştirdiğini gösteriyor.

Gary Vecchiarelli, şirketin Bitcoin varlıklarını sağlam risk yönetimi ve disiplinli sermaye stratejisiyle kullandığını belirtti. Bu yaklaşım, CleanSpark'ı sorumlu finansal inovasyonda öncü konuma taşıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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