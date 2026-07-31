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Circle'ın USDC planında kritik gelişme

Circle'ın USDC planında kritik gelişme
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Stablecoin ihraççısı Circle, New York Finansal Hizmetler Dairesi'nin (NYDFS) iştiraki Circle Internet Trust Company'ye sınırlı amaçlı bir güven şirketi (trust) ruhsatı verdiğini açıkladı. Şirketin cuma günkü duyurusuna göre ruhsat, USDC stablecoininin eyalet düzeyindeki düzenleyici zeminini güçlendiriyor.

New York Bankacılık Yasası kapsamında verilen bu ruhsat, geleneksel bankalar gibi mevduat kabul etme ya da kredi verme yetkisi bulunmayan kuruluşlara tanınıyor. Ruhsat sahipleri bunun yerine vekâlet yetkilerini kullanabiliyor ve saklama, yatırım yönetimi, kurumsal güven hizmetleri, transfer aracılığı ile menkul kıymet takası gibi faaliyetleri yürütebiliyor. NYDFS, bazı başvuru sahiplerinin sanal para birimiyle ilgili faaliyetlerde bulunmayı da hedeflediğini belirtiyor.

Circle'ın kurucu ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Jeremy Allaire, New York güven şirketi ruhsatının şirket için uzun süredir devam eden bir hedef olduğunu söyledi. Allaire, ruhsatın getirdiği düzenleyici netliğe dikkat çekti ve NYDFS'yi dijital varlık düzenlemesinde uluslararası bir standart belirleyicisi olarak niteledi. Yöneticiye göre bu ruhsat, dijital dolarlar küresel finans sisteminin merkezine doğru ilerlerken USDC'yi saygın bir çerçeve içine yerleştiriyor.

Circle, 2015'te NYDFS'den BitLicense alan ilk şirket olmuş ve kurumla on yılı aşan bir ilişki kurmuştu. Şirketin ihraç ettiği ABD dolarına sabitlenmiş USDC, 71,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle Tether'in USDT'sinin ardından ikinci büyük stablecoin ve beşinci büyük kripto para konumunda bulunuyor.

EYALET VE FEDERAL ONAYLAR BİR ARAYA GELDİ

New York ruhsatı, Circle'ın ulusal bir güven bankası kurmak için Para Birimi Denetleme Ofisi'nden (OCC) nihai onayı almasının birkaç hafta ardından geldi. Böylece stablecoin ihraççısı, biri eyalet biri federal düzeyde iki ayaklı bir düzenleyici zemine kavuştu.

İki onay, ABD sisteminde farklı katmanlarda yer alıyor. OCC'nin 10 Temmuz'da verdiği izin, dijital varlıkların vekâleten saklanması için federal denetim altında First National Digital Currency Bank adlı kuruluşu oluşturdu. Circle'ın başvurusunun asıl amacını oluşturan USDC rezervinin yönetimi ise daha sonraki bir aşamaya bırakıldı. New York ruhsatı ise eyalet düzeyinde bir lisans niteliği taşıyor. Şirketin daha önceki federal düzenlemesi de USDC ihracının ulusal bir banka yerine New York merkezli sınırlı amaçlı bir güven şirketi üzerinden yürütüleceğine işaret etmişti.

Circle, USDC'nin yanı sıra Circle Payments Network ve Arc blok zinciriyle birlikte en büyük düzenlemeye tabi stablecoin ağını işletiyor. New York'u küresel merkezi olarak tanımlayan şirket, bu ruhsatla en büyük pazarlarından birindeki konumunu da pekiştirmiş oldu.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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