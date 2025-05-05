Circle Payments Network (CPN) Nedir?

Geleneksel yöntemlerle yurt dışına para göndermek hem zaman alıyor hem de yüksek maliyetlere yol açıyor. CPN ise blockchain teknolojisini kullanarak transfer süreçlerini hızlandırıyor ve işlem ücretlerini ciddi oranda azaltıyor. Gelişmekte olan ülkelerde finansal erişimi artırmayı amaçlayan sistem, bankalara düşük maliyetli ve şeffaf bir alternatif sunuyor.

USDC ve Euro Coin ile Anında Transfer

CPN; ABD doları ile bire bir oranda sabitlenen USDC ve avro destekli Euro Coin (EURC) üzerinden çalışıyor. Gönderici kurum, yerel para birimini sabit kriptoya çevirerek işlemi başlatıyor. Blockchain üzerinden iletilen transfer, alıcı kurumda tekrar yerel paraya çevriliyor. Tüm işlem saniyeler içinde tamamlanıyor.

CPN'in Öne Çıkan Özellikleri

Sabit kripto paralar: Para birimi dalgalanmalarının önüne geçiliyor.

Uyumlu altyapı: Bankalar ve dijital cüzdanlar tek arayüz üzerinden bağlanabiliyor.

7/24 işlem: Hafta sonları dahil, kesintisiz ödeme olanağı sunuluyor.

Düşük maliyet: Aracıların ortadan kalkması işlem ücretlerini düşürüyor.

Tam şeffaflık: Tüm kayıtlar blockchain üzerinde saklanıyor.

Akıllı sözleşme entegrasyonu: Şartlı ödeme, otomatik bölüşüm gibi gelişmiş finansal işlemler mümkün hale geliyor.

Gerçek Hayatta Nasıl Kullanılacak?

CPN ile özellikle göçmen işçilerin para transferleri hem daha hızlı hem de daha ucuz gerçekleşebilecek. Mobil cüzdan uygulamaları sayesinde banka hesabı olmayan kişiler bile doğrudan ödeme alabilecek. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ise yurtdışı işlemlerini hızla ve düşük maliyetle gerçekleştirme imkânı bulacak.

Nasıl Çalışıyor?

CPN'de işlemler iki aşamada gerçekleşiyor:

Zincir dışı koordinasyon: Kurumlar arasında ödeme miktarı, para birimi ve işlem detayları belirleniyor. Zincir üstü aktarım: Anlaşma sağlandığında transfer blockchain üzerinden akıllı sözleşmelerle gerçekleştiriliyor.

Regülasyonlara Uyumlu Yapı

Circle Payments Network, yalnızca lisanslı finansal kurumlara açık. Tüm işlemlerde gönderici ve alıcı kimlik doğrulaması, yaptırım taramaları ve uyum kontrolleri uygulanıyor. Circle, yalnızca ağ koordinasyonunu sağlıyor; para tutmuyor veya saklamıyor.

Hangi Bölgelerde Kullanılıyor?

CPN şu anda ABD, Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'daki birçok ülkede regülasyonlara uygun şekilde hizmet veriyor. Circle; Fransa, Singapur ve ABD'de yasal lisanslara sahip. Ayrıca MiCA gibi bölgesel düzenlemelere de tam uyum sağlıyor.