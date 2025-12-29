Çin, Dijital Yuan'a faiz ödemeye hazırlanıyor

Çin Halk Bankası (PBOC) Başkan Yardımcısı Lu Lei, devlet gazetesi Financial News'da yayımlanan makalesinde dijital yuan'ın (e-CNY) köklü bir dönüşüm geçireceğini açıkladı. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek yeni çerçeveyle e-CNY, "dijital nakit" kimliğinden çıkarak "dijital mevduat para birimi" statüsüne kavuşacak.

DİJİTAL YUAN MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINA ALINIYOR

Lu'nun açıklamalarına göre yeni sistemde bankalar, doğrulanmış dijital yuan cüzdanlarına mevcut mevduat faizi anlaşmalarına uygun şekilde faiz ödeyecek. Dijital yuan bakiyeleri, Çin'in mevduat sigorta sistemi kapsamında geleneksel mevduatlarla aynı düzeyde koruma altına alınacak.

Düzenleme ayrıca bankalara dijital yuan bakiyelerini genel aktif-pasif yönetimi çerçevesinde değerlendirme esnekliği tanıyor. Banka dışı ödeme kuruluşları için ise dijital yuan rezerv fonları, mevcut müşteri rezerv gereksinimlerinden farklı tutulmayacak ve yüzde 100 karşılık oranı uygulanacak.

Lu'nun paylaştığı verilere göre Kasım 2025 sonu itibarıyla Çin'de 3,48 milyar dijital yuan işlemi gerçekleşti. Bu işlemlerin toplam değeri 16,7 trilyon yuan'a (2,38 trilyon dolar) ulaştı.

WEİ XİN PAY VE ALİPAY İLE REKABET

Yeni politika, Çin'in son aylarda e-CNY'yi yaygınlaştırma çabalarını hızlandırdığı bir dönemde geldi. Dijital yuan, ülkenin nakitsiz ödeme pazarına hâkim olan WeChat Pay ve Alipay gibi köklü mobil ödeme platformlarıyla yoğun rekabet nedeniyle geniş çaplı benimsenmede zorlanıyordu.

South China Morning Post'un haberine göre PBOC, geçen hafta dijital yuan'ın sınır ötesi kullanımını genişletme sözü verdi. Singapur ile planlanan pilot uygulamanın yanı sıra Tayland, Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi pazarlarla CBDC ödemelerini teşvik etme hedefleniyor.

Eylül ayında PBOC, yuan'ın küresel etkisini artırmak amacıyla Şanghay'da e-CNY Uluslararası Operasyon Merkezi'ni açmıştı. Çinli yetkililer Blockchain teknolojisini açıkça benimserken, ülke genelinde kripto para ticareti ve madenciliği yasaklı olmaya devam ediyor.