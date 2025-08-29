CFTC yabancı kripto borsalarına ABD kapısını açtı

CFTC yabancı kripto borsalarına ABD kapısını açtı
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Trump yönetiminin kripto dostu yaklaşımıyla birlikte yabancı kripto borsalarına ABD pazarına erişim için net düzenleyici çerçeve sundu. Caroline Pham, Biden döneminin yaptırım odaklı politikasından uzaklaşarak sektöre kolaylık sağlayacağını duyurdu. Amerikan yatırımcılar artık yabancı borsalarda yasal işlem yapabilecek.

CFTC yayınladığı personel danışma notu, kripto sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Biden döneminde sıkı yaptırımlarla karşılaşan sektör, yeni yönetimle birlikte daha esnek bir düzenleyici ortamla karşılaşıyor.

Biden Döneminin Kripto Yaptırımları Trump'la Sona Eriyor

Vekil Başkan Caroline Pham'ın açıklamalarına göre, bu adım özellikle yurt dışına çıkmak zorunda kalan Amerikan kripto şirketleri için geri dönüş fırsatı yaratıyor.

Danışma notu, Yabancı Ticaret Kurulu (FBOT) olarak tanımladığı " Amerika Birleşik Devletleri, toprakları veya mülkleri dışında bulunan herhangi bir ticaret kurulu, borsa veya piyasa"yı ele alıyor.

Kurum, kurumun geçmişteki yaptırım eylemlerine yaklaşımı nedeniyle ABD dışındaki borsaların FBOT olarak mı yoksa belirlenmiş sözleşme piyasası (DCM) olarak mı kaydolması gerektiği konusunda yakın zamanda karışıklık olduğunu belirtti.

Biden yönetimi altında CFTC, diğer iddiaların yanı sıra DCM olarak kaydolmadıkları için birden fazla kripto platforma karşı yaptırım eylemleri başlattı. Kurum örneğin 2023'te Binance ve kurucusuna karşı DCM olarak kaydolmadıkları ve kasıtlı olarak yasadan kaçtıkları için suçlamalarda bulundu.

CFTC, diğer finansal düzenleyicilerle birlikte, Başkan Donald Trump'ın ocak ayında görev başına gelmesinden bu yana kriptoya daha dostça bir yaklaşım sergiliyor.

Kurum bu ayın başlarında kripto spot ticaretine odaklanmak ve Başkanlık Çalışma Grubu raporunda yapılan tavsiyeleri ele almak için bir "kripto atağı" duyurdu.

