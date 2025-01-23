CFTC'nin kripto stratejisine Wall Street deneyimli ismi atandı

Başkan Donald Trump tarafından CFTC'nin başına getirilen Caroline Pham'ın ilk önemli hamlesi, kurumun kripto stratejisini şekillendirecek kritik bir atama oldu. Finans sektörünün önde gelen kurumlarında dijital varlık alanında önemli görevler üstlenen Harry Jung'un seçilmesi, CFTC'nin kripto düzenlemelerine yaklaşımında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Kripto Para Düzenlemelerinde Wall Street Tecrübesi

Harry Jung, CFTC'deki yeni görevine 2023'te komisyonun danışmanı ve kıdemli politika danışmanı olarak başladığı kariyerini devam ettirerek yoluna devam edecek. Jung'un Citigroup'taki CEO ofisi deneyimi ve sermaye piyasaları düzenleme sorumlusu olarak ABD düzenleyicileriyle kurduğu ilişkiler, yeni görevinde önemli avantajlar sağlayacak.

Caroline Pham'ın liderliğindeki CFTC'de yapılan diğer önemli atamalar arasında Meghan Tente'nin Geçici Genel Danışman, Taylor Foy'un Kamu İlişkileri Ofisi Geçici Direktörü ve Nicholas Elliot'ın Yasama ve Hükümetler Arası İlişkiler Ofisi Geçici Direktörü pozisyonlarına getirilmesi yer alıyor.

Pham'ın CFTC'deki geçmiş çalışmaları arasında Dijital Varlık Piyasaları alt komitesinin kurulması ve 2023'te yeni teknolojiler için düzenleyici sandbox önerisi bulunuyor. Bu dönemde Jung'un atanması, kurumun dijital varlıklar konusundaki kararlılığını güçlendiriyor.