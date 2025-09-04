CFTC'den tahmin piyasaları uyarısı: Yeterli güvence yok

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Komiseri Kristin N. Johnson, görevden ayrılırken yaptığı konuşmada tahmin piyasalarının bireysel yatırımcılar için artan riskler oluşturduğu konusunda uyardı. Johnson, denetim eksikliği ve düzenleyici belirsizliklerin endişe verici seviyede olduğunu vurguladı.

"Yatırımcılar İçin Yeterli Güvence Yok"

Kristin Johnson, kısa bir süre önce Brookings Enstitüsü'nde yaptığı veda konuşmasında, bazı piyasa katılımcılarının net düzenleyici sınırlar olmadan bireysel yatırımcılara kaldıraçlı tahmin piyasası sözleşmeleri sunduğuna dikkat çekti. Johnson, "Bugün itibarıyla tahmin piyasası ortamında çok az korumamız ve çok az görünürlüğümüz var." ifadelerini kullandı. Yetkili, komisyonun bu sözleşmelerle ilgili beklentilerini açıkça ortaya koyması için acil bir ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

2022 yılında CFTC'ye atanan Johnson, kurumun siyasi etkinlik sözleşmelerini ele alan bir kuralı uygulamamasından "derin hayal kırıklığı" duyduğunu belirtti. Kullanıcıların seçim veya spor etkinliklerinin sonuçları üzerine bahis oynamasına olanak tanıyan bu sözleşmelerin popülaritesi ve işlem hacmi hızla artıyor. Johnson ayrıca, türev piyasalarında büyüyen "lisans kiralama veya satın alma" eğilimini eleştirdi. Bazı firmaların geleneksel ürünler için lisans aldıktan sonra onaylanır onaylanmaz tahmin piyasası sözleşmelerine yöneldiğini ifade etti.

Johnson'ın açıklamaları, tüketici koruması ve piyasa istikrarına yönelik daha geniş endişeleri yansıtıyor. FTX gibi kripto firmalarının çöküşü ile 2008 mali krizi arasında paralellikler kuran Johnson, yönetişim ve risk yönetimi başarısızlıklarının genellikle öngörülebilir kalıpları izlediğini savundu. Kötü iç kontrollerin ve uyum sistemlerinin özellikle kripto ve tahmin piyasalarına yeni girenler arasında yaygın olduğunu belirtti.

Johnson'ın uyarıları, CFTC'nin tahmin piyasası platformu Polymarket ile bağlantılı iki kuruluş olan QCX LLC ve QC Clearing LLC'ye yönelik bir "işlem yapılmamasına dair mektup" yayımladığı bir dönemde geldi. Karar, kuruluşları gelecekteki uyumluluktan muaf tutmasa da Polymarket'in ABD'de acil bir düzenleyici ceza olmaksızın faaliyet göstermesine olanak tanıyor. Polymarket, temmuz ayında CFTC lisanslı bir borsa olan QCEX'i 112 milyon dolara satın almıştı.