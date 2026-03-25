CFTC'den kripto para, yapay zeka ve tahmin piyasaları için yeni görev gücü

CFTC'den kripto para, yapay zeka ve tahmin piyasaları için yeni görev gücü
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kripto para, Blockchain, yapay zeka ve tahmin piyasalarına yönelik düzenleyici çerçeve oluşturmak amacıyla yeni bir inovasyon görev gücünü kurdu.

CFTC Başkanı Michael Selig, görev gücünü duyurdu. Selig, birimin kurumun İnovasyon Danışma Komitesi ile koordineli çalışacağını ve yalnızca kriptoyla sınırlı kalmayacağını belirtti. "Görev gücünün arkasındaki fikir, yenilikçilerin ve geliştiricilerin personelle doğrudan iletişim kurabileceği bir alan yaratmak. Sadece kripto para ile kısıtlı kalmayıp, tahmin piyasaları ve yapay zeka da kapsama dahil." ifadesini kullandı.

PİYASA YAPISI YASASI SENATO'DA TIKANDI

Görev gücünün başına, Ocak ayında CFTC'ye kıdemli danışman olarak katılan Michael Passalacqua getirildi. Passalacqua daha önce uluslararası hukuk firması Simpson Thacher & Bartlett'te kripto ve Blockchain konularında çalışıyordu.

Selig'in CFTC'deki bu adımı, kendisinin daha önce görev yaptığı bir yapıyı andırıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ocak 2025'te benzer bir kripto görev gücü oluşturmuştu. Komisyon Üyesi Hester Peirce liderliğindeki bu birimde Selig, Başkan Donald Trump tarafından CFTC başkanlığına aday gösterilmeden önce baş hukuk danışmanı olarak görev yapıyordu.

CFTC'nin hamlesi, SEC'in geçen hafta kripto varlık menkul kıymetlerinin büyük bölümünü federal yasa kapsamında değerlendirmeyeceğini öngören bir yorum bildirisi yayımlamasının ardından geldi. SEC Başkanı Paul Atkins, kararı kapsamlı bir dijital varlık çerçevesi konusunda Kongre'nin hareketsizliği karşısında bir "köprü" olarak nitelendirdi.

Temsilciler Meclisi'nden Temmuz 2025'te CLARITY Yasası adıyla geçen piyasa yapısı tasarısı, stablecoin getirisi, tokenize hisse senetleri ve etik tartışmaları nedeniyle Senato'da tıkandı. Tasarının tam oylama için Senato'ya ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak

Savaşın bitmesi hayal mi oldu? Sunulan şart masa devirecek cinsten
Trump'ın sözleri piyasayı karıştırdı! Renk yeşile döndü

Trump'ın sözü piyasayı karıştırdı! Fiyat şahlandı, renk yeşile döndü
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Listede kimler yok ki
Haberler.com
Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler

Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen isim cenazede konuştu
Akaryakıtta tabela yine değişti! Zamların ardından bu kez çifte indirim

Tabela yine değişti! Bu kez zam değil indirim
Barış Alper'den yeni yatırım! Ortak oldu

Ortak bile oldu! Artık bir işi daha var
Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Yol kenarında kahreden görüntü
Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler

Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen isim cenazede konuştu
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi

Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Duygulandıran veda mesajı! Liverpool'da bir devir resmen sona erdi

Milyonları ağlatan paylaşım! Böyle veda etti