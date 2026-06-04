CFTC 28 yıllık inkâr yasağını kaldırdı

Komisyon yayımladığı bildiride kuralın "komisyonun eleştirilerden korunmaya çalıştığı izlenimini yaratmış olabileceğini" belirtti. Mayıs ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) benzer bir politikayı kaldırmasında da aynı gerekçeye başvurulmuştu.

CFTC Başkanı Mike Selig, "Neredeyse otuz yıldır komisyon, sanık iddialarımızı kamuoyu önünde reddetmeyeceğine söz vermedikçe uzlaşmayı kabul etmedi." dedi. Selig, politikanın hükümet genelindeki diğer düzenleyicilerle uyumlu biçimde kaldırıldığını da vurguladı.

İki kurum nezdinde yaptırım sürecine giren kripto şirketleri, bu kuralın ifade özgürlüklerini kısıtladığını öne sürerek uzun süredir eleştiri yöneltiyordu. Kurum, mevcut davalardaki inkâr yasağı hükümlerini uygulamayacağını açıkladı. Bununla birlikte bazı sanıkların belirli olgu veya sorumlulukları kabul etmesi şartı bazı uzlaşmalarda geçerliliğini koruyabilecek.

TRUMP DÖNEMİNDE KRİPTO YAPTIRIMLARI

Trump yönetimi döneminde CFTC ve SEC, Biden döneminde kripto sektörüne yönelik başlatılan pek çok yaptırım davasından geri adım attı. Kurum perşembe günü, kripto borsası Gemini ile yaptığı 5 milyon dolarlık uzlaşmayı iptal ettirmeye girişti. Başkan Selig bu anlaşmanın "siyasi motivasyonlu" olduğunu savundu.

Obama döneminde CFTC'yi yöneten Tim Massad, kurumun uzlaşmayı geri almak istemesini "son derece alışılmadık" olarak nitelendirdi.