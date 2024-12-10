Cardano (ADA) coin ne zaman yükselecek? Ralli için tarih verildi!

Cardano (ADA) coin ile ilgili yeni fiyat tahminleri gündeme geldi. Crypto Capital Venture kurucusu Dan Gambardello, ADA'nın yeni fiyat seviyelerine ulaşacağına dair iyimser bir görüş sundu. Gambardello, teknik analiz, tarihsel fiyat döngüleri ve genel piyasa trendlerine dayanarak, Cardano'nun Ocak ayında 2 dolar seviyesine ulaşabileceğini ifade etti.

Cardano (ADA) coin ne zaman yükselecek?

Gambardello, ADA'nın 2 dolar seviyesine tahmin edilenden daha hızlı ulaşabileceğini belirtti. Özellikle tarihsel döngü analizine dayanarak, ADA'nın fiyatının 2025'in Ocak ayında hızla yükselerek 3 dolara kadar ulaşabileceğini söyledi.

"Döngü verilerine göre, Cardano'nun 3 dolarlık seviyeye geri dönüşü, 10 Ocak gibi erken bir tarihte gerçekleşebilir," diyen Gambardello, daha temkinli bir tahminle bu seviyeye ulaşma tarihini 24 Ocak olarak revize etti. Bunun nedeni, piyasanın tepki verme süresindeki olası gecikmeler ya da Cardano'nun yükseliş momentumunun beklenenden daha yavaş gerçekleşme ihtimali oldu.

Cardano, en son 3 dolarlık zirve fiyatını Ağustos 2021'deki boğa rallisi sırasında görmüştü. Analist, 2025'in ilk haftalarına işaret ederek bu seviyelere tekrar çıkılabileceğini ifade etti.

ADA coin son durum ve piyasa tepkisi

ADA, 2024 yılı boyunca kayda değer bir performans sergilemiş olsa da son 24 saatte yüzde sekizden fazla düşüşle 1,03 dolar seviyesinden işlem gördü. Gün içerisinde kısa bir süreliğine 1,15 dolar seviyesine çıkmasına rağmen, genel piyasa baskısı nedeniyle tekrar düştü.

Ayrıca, ADA'nın Açık Pozisyon (Open Interest - OI) verilerindeki artış, yatırımcıların ilgisinin sürdüğünü gösterdi. Yüksek OI oranı, trader'ların ADA'yı desteklemeye devam ettiğini ve bu durumun fiyat hareketlerini yukarı yönlü etkileyebileceğini ortaya koydu.

Yatırımcılar için önemli notlar

Gambardello'nun analizleri umut verici olsa da bu tahminlerin spekülatif olduğunu unutmamak gerekiyor. Kripto para piyasasındaki makroekonomik değişkenler, teknik iyileştirmeler ve genel piyasa koşulları ADA'nın fiyat hareketlerini doğrudan etkileyebilir. Analistler, Cardano'nun geleceğiyle ilgili iyimser olmakla birlikte, olası risklere karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Bu süreçte ADA yatırımcılarının piyasa gelişmelerini yakından takip etmesi önemli.