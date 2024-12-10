Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi

Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler

 Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler

Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki

Cardano (ADA) coin ne zaman yükselecek? Ralli için tarih verildi!

Cardano (ADA) coin ne zaman yükselecek? Ralli için tarih verildi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Crypto Capital Venture kurucusu Dan Gambardello ADA coin'in 3 dolara ulaşacağı tarihi açıkladı. En son 3 dolara Ağustos 2021'de ulaşan ADA için yatırımcılar tetikte. Peki, Cardano (ADA) coin ne zaman yükselecek?

Cardano (ADA) coin ile ilgili yeni fiyat tahminleri gündeme geldi. Crypto Capital Venture kurucusu Dan Gambardello, ADA'nın yeni fiyat seviyelerine ulaşacağına dair iyimser bir görüş sundu. Gambardello, teknik analiz, tarihsel fiyat döngüleri ve genel piyasa trendlerine dayanarak, Cardano'nun Ocak ayında 2 dolar seviyesine ulaşabileceğini ifade etti.

Cardano (ADA) coin ne zaman yükselecek?

Gambardello, ADA'nın 2 dolar seviyesine tahmin edilenden daha hızlı ulaşabileceğini belirtti. Özellikle tarihsel döngü analizine dayanarak, ADA'nın fiyatının 2025'in Ocak ayında hızla yükselerek 3 dolara kadar ulaşabileceğini söyledi.

"Döngü verilerine göre, Cardano'nun 3 dolarlık seviyeye geri dönüşü, 10 Ocak gibi erken bir tarihte gerçekleşebilir," diyen Gambardello, daha temkinli bir tahminle bu seviyeye ulaşma tarihini 24 Ocak olarak revize etti. Bunun nedeni, piyasanın tepki verme süresindeki olası gecikmeler ya da Cardano'nun yükseliş momentumunun beklenenden daha yavaş gerçekleşme ihtimali oldu.

Cardano, en son 3 dolarlık zirve fiyatını Ağustos 2021'deki boğa rallisi sırasında görmüştü. Analist, 2025'in ilk haftalarına işaret ederek bu seviyelere tekrar çıkılabileceğini ifade etti.

ADA coin son durum ve piyasa tepkisi

ADA, 2024 yılı boyunca kayda değer bir performans sergilemiş olsa da son 24 saatte yüzde sekizden fazla düşüşle 1,03 dolar seviyesinden işlem gördü. Gün içerisinde kısa bir süreliğine 1,15 dolar seviyesine çıkmasına rağmen, genel piyasa baskısı nedeniyle tekrar düştü.

Ayrıca, ADA'nın Açık Pozisyon (Open Interest - OI) verilerindeki artış, yatırımcıların ilgisinin sürdüğünü gösterdi. Yüksek OI oranı, trader'ların ADA'yı desteklemeye devam ettiğini ve bu durumun fiyat hareketlerini yukarı yönlü etkileyebileceğini ortaya koydu.

Yatırımcılar için önemli notlar

Gambardello'nun analizleri umut verici olsa da bu tahminlerin spekülatif olduğunu unutmamak gerekiyor. Kripto para piyasasındaki makroekonomik değişkenler, teknik iyileştirmeler ve genel piyasa koşulları ADA'nın fiyat hareketlerini doğrudan etkileyebilir. Analistler, Cardano'nun geleceğiyle ilgili iyimser olmakla birlikte, olası risklere karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Bu süreçte ADA yatırımcılarının piyasa gelişmelerini yakından takip etmesi önemli.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
img

Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler
img

Esad'la birlikte onun saltanatı da bitti
img

Sınırda aşırı yığılma olunca Bakanlık olaya el attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Aşk Evlilik Boşanma final mi yapıyor, bitti mi? Aşk Evlilik Boşanma neden final yaptı? 11 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 11 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? MasterChef eleme adayları kim? 10 Aralık Salı bugün kimler potada? Okan Dericioğlu neden öldü, kim öldürü? Okan Dericioğlu kimdir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 10 Aralık Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? CANLI maç izle! (ATALANTA REAL MADRİD) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Atalanta Real Madrid maçı nereden izlenir? Aşk Evlilik Boşanma 4. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Aşk Evlilik Boşanma 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Aralık Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar 28. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.