Bugün trend olan altcoinler — 26 Mart

Particle Network (PARTI)

Yeni piyasaya sürülen Layer-1 (L1) coin'i PARTI, bugün trend olan altcoin'lerden biri. Fiyatı 0,37 dolarda işlem görmekte ve son 24 saatte yüzde 26'lık bir artış yaşadı.

Salı günü, Particle Network token oluşturma etkinliğini ve airdrop'ını tamamladı ve bu sayede PARTI, Binance, OKX ve Gate.io gibi büyük borsalarda işlem görmeye başladı.

PARTI son 24 saatte çift haneli kazançlar elde etmiş olsa da, saatlik grafiği, Salı günü işlem seansında 0,44 dolara kadar yükseldikten sonra konsolidasyon sürecine girdiğini gösteriyor. Altcoin, 0,37 dolar seviyesindeki direnci aşmakta zorlanırken, 0,31 dolar seviyesinde destek buluyor.

Bu konsolidasyon, Chaikin Money Flow (CMF) göstergesinde düz bir çizgi olarak yansıyor ve bu da piyasada güçlü alım veya satım baskısının olmadığını, yani ne alıcıların ne de satıcıların tam kontrolü elinde bulundurmadığını, fiyat hareketinin belirsizlik veya konsolidasyon gösterdiğini işaret ediyor.

Eğer talep güçlenir ve PARTI, 0,37 dolar seviyesindeki direnci aşarsa, yükseliş trendini sürdürebilir ve 0,40 dolara kadar çıkabilir. Ancak, eğer satıcılar üstünlük kazanır ve kar realizasyonları artarsa, PARTI 0,35 dolar seviyesinin altına düşebilir ve 0,33 dolara gerileyebilir.

Sui (SUI)

SUI, bugün trend olan diğer bir altcoin. Fiyatı son 24 saatte yüzde 6 artış göstererek 2,51 dolara çıktı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, SUI'nin işlem hacmi inceleme süresi boyunca yüzde 7 azalmış durumda ve bu, negatif bir sapma oluşturuyor. Fiyat/hacim negatif sapma, düşüş sinyali verir ve bu, SUI'nin fiyat rallisinin gerçek talep yerine spekülatif işlemlerle beslendiğini, dolayısıyla sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. Bu durum devam ederse, SUI son kazançlarını kaybedebilir ve 2,10 dolara gerileyebilir.

Öte yandan, altcoin'e olan gerçek talep artarsa, bu negatif tahmin geçersizleşebilir. Bu durumda, coin'in fiyatı 3,17 dolara kadar yükselebilir.

Ondo (ONDO)

RWA token'ı olan ONDO, bugün en çok aranan altcoin'lerden biri. Şu anda 0,93 dolardan işlem görmekte ve son 24 saatte yüzde 6'lık bir fiyat artışı kaydedildi.

Yükselen Relative Strength Index (RSI) göstergesi, piyasadaki alıcı baskısının arttığını doğruluyor. Bu önemli momentum göstergesi, yazının yazıldığı an itibarıyla yükseliş trendinde ve 50 nötral çizgisinin üzerine çıkmış durumda.

RSI, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım durumlarını ölçen bir göstergedir. 0 ile 100 arasında değişir. 70'in üzerindeki değerler, varlığın aşırı alındığını ve fiyat düşüşü beklediğini, 30'un altındaki değerler ise varlığın aşırı satıldığını ve bir toparlanma yaşayabileceğini gösterir.

Bir varlığın RSI'sı merkez çizgisinin üzerine çıktığında, bu, boğa momentumuna doğru bir kayma sinyali verir. Bu da, ONDO'ya olan alıcı baskısının arttığını ve fiyatın daha da yükselmesini destekleyebileceğini gösteriyor.

Eğer alıcı baskısı güçlenirse, ONDO rally'sini sürdürerek 1,03 dolara kadar yükselebilir. Buna karşılık, kar realizasyonları tekrar ön plana çıkarsa, ONDO'nun fiyatı 0,87 dolara gerileyebilir.