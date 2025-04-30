Bugün Takip Edilmesi Gereken 3 Kripto Hissesi

CORZ yalnızca beş günde yaklaşık yüzde 20 yükselerek kısa vadede öne çıkarken, MSTR son 30 günde yüzde 31 artış gösterdi. ABD'nin en büyük kripto borsası olan Coinbase ise bu ay yüzde 18,5'lik yükselişle istikrarlı şekilde değer kazandı. Tüm hisseler, kritik teknik seviyelere yaklaşırken yatırımcıların radarına girmiş durumda.

Core Scientific (CORZ): Direnç seviyesine dayandı

CORZ dün günü yüzde 0,61 yükselişle tamamladı; ancak açılış öncesi işlemlerde yüzde 0,48 gerileme gösteriyor. Buna rağmen son beş işlem gününde yüzde 19,8'lik artışla kripto hisseleri arasında en iyi performansı sergileyenlerden biri oldu.

Şirket, Kuzey Amerika'nın en büyük blokzinciri altyapı sağlayıcılarından biri konumunda. Kendi Bitcoin madencilik operasyonlarının yanı sıra kurumsal müşterilere yüksek performanslı veri merkezi hizmeti sunuyor.

Teknik açıdan hissede yükseliş eğilimi sürüyor. Hareketli ortalamaların kesişmesiyle oluşabilecek "altın kesişim", yukarı yönlü trendin güçlenebileceğine işaret ediyor. 8,49 dolar seviyesindeki direnç aşılırsa, 9,45 dolara doğru yeni bir yükseliş yolu açılabilir.

Ancak 7,99 dolar önemli bir destek seviyesi hâline geldi. Bu seviyenin altına inilirse hisse 7,50 dolara, hatta 6,31 dolara kadar gerileyebilir.

Strategy Incorporated (MSTR): Bitcoin etkisiyle yükselişte

Strategy dün yüzde 3,30 artışla kapanırken, açılış öncesi işlemlerde yüzde 0,42 düşüşte. Hisse son bir ayda yüzde 31 değer kazandı.

Bu yükselişin temelinde şirketin agresif Bitcoin alımları var. Son olarak 15.355 adet BTC daha satın alarak toplam varlığını 553.555 BTC'ye çıkardı. Yaklaşık 1,42 milyar dolar değerindeki bu alım, şirketin kurumsal düzeyde en büyük Bitcoin sahibi olma konumunu pekiştirdi.

Yatırımcılar gözünü 1 Mayıs'taki finansal sonuç açıklamasına çevirmiş durumda. Açıklanacak veriler, hissenin sonraki hareketini belirleyebilir.

Teknik olarak, 356 dolar desteği kritik öneme sahip. Bu seviyenin altına inilirse 343 dolar gündeme gelebilir. Öte yandan yükseliş devam ederse 383 dolar direnci test edilebilir. Bu seviyenin aşılması, hissede 16 Aralık 2024'ten bu yana ilk kez 400 dolar üzeri kapanış anlamına gelebilir. Bu psikolojik sınır, yatırımcı güveni açısından da önemli.

Coinbase (COIN): Yeni bir kırılım kapıda mı?

Coinbase, son 30 günde yüzde 18,5 artarken, dünü yüzde 0,42 yükselişle tamamladı. Açılış öncesi işlemlerde ise yüzde 0,15 düşüşte.

Teknik açıdan hisse 206,90 dolar direncine yaklaştı. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kırılım olursa fiyatın 226,56 dolara kadar yükselmesi mümkün, özellikle kripto piyasalarında yeniden canlılık görülürse.

Ancak olası bir geri çekilmede 194,37 dolar desteği test edilebilir. Bu desteğin kırılması hâlinde düşüş 183,90 dolara, hatta 176,84 dolara kadar sürebilir.