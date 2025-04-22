Bugün gündemde olan altcoinler - 22 Nisan

DeepBook (DEEP)

DEEP, son 24 saatte yüzde 32 değer kazandı. Bu yükselişin nedeni, Güney Kore'nin en büyük kripto borsası Upbit'in DEEP/KRW paritesini listeleyeceğini duyurması oldu.

Bu gelişmeyle birlikte işlem hacmi de patlama yaşadı. Hacim 280 milyon dolara ulaştı, bu da bir günde yüzde 1584 artış anlamına geliyor.

Fiyatla birlikte işlem hacmindeki artış, yatırımcı ilgisinin ve güveninin güçlendiğine işaret ediyor. Eğer bu trend devam ederse DEEP'in fiyatı 0,143 dolara kadar çıkabilir. Ancak talep azalırsa 0,116 dolara geri çekilme riski var.

Hyperliquid (HYPE)

HYPE bugün daha sınırlı bir artış yaşadı, fiyatı yüzde 1 yükselerek 18,21 dolara çıktı.

RSI (Göreli Güç Endeksi) değeri 63,55 seviyesinde ve yukarı yönlü. Bu, piyasada alım baskısının satışlardan daha güçlü olduğunu gösteriyor. RSI henüz 70'in altında, yani hâlâ yükselme payı var. Bu durumda HYPE, 18,87 doların üzerine çıkabilir. Aksi takdirde fiyat 16,23 dolara kadar düşebilir.

Sui (SUI)

Layer-1 yapısıyla öne çıkan SUI, bugün yüzde 2 yükselerek 2,30 dolardan işlem görüyor.

Teknik göstergeler arasında yer alan MACD çizelgesi, yükselişin sürebileceğine işaret ediyor. Eğer alıcılar baskıyı artırırsa fiyat 2,57 doların üzerine çıkabilir. Ancak satış baskısı gelirse 2 dolara kadar gerileyebilir.