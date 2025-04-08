Bugün fiyatı düşen/yükselen altcoinler - 8 Nisan

Epic Chain (EPIC)

EPIC, bugün en çok dikkat çeken altcoin'lerden biri. Fiyatı genel piyasa hareketlerine paralel olarak yüzde 1 arttı ve şu anda 1,35 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ancak teknik göstergeler, satış baskısının halen güçlü olduğunu gösteriyor. Balance of Power (BoP) verisi şu anda eksi 0,32 seviyesinde. Bu da piyasada satıcıların alıcılardan baskın olduğunu ve düşüş ihtimalinin yüksek olduğunu işaret ediyor.

Eğer bu baskı sürerse, EPIC'in fiyatı 1,29 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Ancak yükseliş momentumu korunursa fiyat 1,46 dolar seviyesine ulaşabilir.

Berachain (BERA)

BERA, bugün ilgi gören ancak değer kaybeden bir diğer altcoin. Piyasadaki genel toparlanmaya rağmen yüzde 9 oranında değer kaybetti.

Buna karşın işlem hacmi son 24 saatte yüzde 11 artarak 241,34 milyon dolar seviyesine çıktı. Fiyat düşerken hacmin artması, satış baskısının güçlendiğini ve düşüşün devam edebileceğini gösteriyor.

Bu durum devam ederse BERA fiyatı 2,82 dolar seviyesine kadar inebilir. Ancak alıcılar tekrar kontrolü ele alırsa fiyat 5,37 dolar seviyesine kadar yükselebilir.

Pi Network (PI)

PI, bugün yüzde 1'lik bir yükselişle 0,57 dolar seviyesine çıktı. Ancak bu küçük toparlanmaya rağmen, coin son 41 gündür süren düşüş trendinden çıkabilmiş değil. Bu süreçte toplam değer kaybı yüzde 81.

RSI (Göreceli Güç Endeksi) şu anda 36,55 seviyesinde ve düşüş yönlü ilerliyor. Bu da talebin zayıfladığını ve satış baskısının sürdüğünü gösteriyor.

RSI değeri 30'un altına düştüğünde varlık aşırı satım bölgesine girmiş olur ve toparlanma ihtimali artar. Ancak PI henüz bu seviyelere ulaşmış değil. Eğer satış baskısı devam ederse, fiyat 0,40 dolar seviyesine kadar düşebilir.

Yine de piyasa algısı olumluya dönerse, PI fiyatı 0,61 dolar direncini aşarak 0,86 dolar seviyelerine yükselebilir.