Brezilya ulusal Bitcoin rezervi kurulmasını gündemine aldı

Brezilya ulusal Bitcoin rezervi kurulmasını gündemine aldı
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Brezilya Temsilciler Meclisi, ülke rezervlerinin yüzde 5'ine kadar Bitcoin alımına izin verecek yasa tasarısını 20 Ağustos'ta görüşmeye hazırlanıyor. Tasarı kabul edilirse Senato ve Cumhurbaşkanı onayından sonra yürürlüğe girecek.

Brezilya Temsilciler Meclisi, ülke tarihinde bir ilk olacak şekilde, ulusal Bitcoin rezervi oluşturulmasını öngören yasa tasarısını gündemine aldı. Tasarının kabul edilmesi halinde, ülkenin döviz rezerv politikası dijital varlıklarla güçlendirilirken, Blockchain teknolojisinin kamu ve özel sektörde kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Brezilya Bitcoin Rezervi İçin Düğmeye Basıyor

Brezilya Temsilciler Meclisi, 20 Ağustos'ta ülke rezervlerinin yüzde 5'ine kadar Bitcoin alınmasını öngören yasa tasarısını gündemine aldı. Piyasa raporlarına göre bu oran yaklaşık 15 milyar dolarlık bir yatırımı ifade ediyor. Tasarıya göre Bitcoin rezervi oluşturulması, ülkenin uluslararası rezervlerini döviz dalgalanmaları ve jeopolitik risklere karşı korumayı ve Blockchain teknolojilerinin kamuda daha yaygın kullanılmasını amaçlıyor.

Tasarı, Kasım 2024'te meclise sunulmuştu. Görüşmelere Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, finansal teknoloji şirketleri ve kripto sektöründen çeşitli temsilciler katılacak. Kanunun kabul edilmesi durumunda süreç Senato'da devam edecek. Son aşamada ise Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın onayı gerekecek.

Sektör kaynaklarına göre Bitcoin'i "dijital altın" olarak tanımlayan görüşlere rağmen Brezilya Merkez Bankası yönetimi kripto paraların ulusal rezervlerde yer almasını uygun bulmuyor. Konuyla ilgili kamuoyunda ise görüşler bölünmüş durumda.

Dünya genelinde ise ABD, Çin, Birleşik Krallık, Ukrayna, Bhutan ve El Salvador en fazla Bitcoin'e sahip ülkeler arasında öne çıkıyor. Haziran ayında Kazakistan da stratejik Bitcoin rezervi kurmayı planladığı açıklamıştı. Hindistan ve İsveç gibi ülkelerde de benzer rezerv girişimleri gündeme geldi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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