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Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor

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Brezilya'da yeni bir yasa tasarısı, işverenlerin çalışanlara maaşlarının bir kısmını Bitcoin gibi kripto paralarla ödeyebilmesini öngörüyor. Sunulan tasarı, kripto para ödemelerini yüzde 50 ile sınırlandırırken, en az yüzde 50'sinin yasal para birimi realinde yapılmasını zorunlu kılıyor. Bu adım, kripto paraların resmi kullanımı için küresel düzeyde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Brezilyalı yasa koyucular, işverenlerin Bitcoin (BTC) gibi kripto paralarla maaş ödemesini resmen yetkilendirecek yeni bir yasayı masaya yatırıyor. 12 Mart'ta sunulan yasa tasarısı, kripto para ücretlerini düzenleyen yasal bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Tasarı, gönüllülük esasına dayalı kripto maaş ödemelerini yasallaştırırken, Brezilya Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurlarının kullanılmasını şart koşuyor.

Bitcoin ve Kripto ile Maaş Ödemelerine Yüzde 50 Sınırlaması Geliyor

Milletvekili Luiz Philippe Orleans-Braganza, Brezilya'da kripto para ile maaş ödemeleri konusunda devrim niteliğinde bir adım attı. Sunulan yasa tasarısı, çalışan maaşlarının kripto paralar ile yapılabilmesinin önünü açıyor.

Brezilya'nın eski kraliyet ailesinin bir torunu olan Orleans-Braganza, ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu Truth Social'i desteklemesiyle de tanınıyor. Milletvekilinin önerdiği tasarıda işverenlerin tam maaşı kripto para olarak ödemesi yasaklandı. Tasarıya göre, yalnızca yurt dışında çalışan veya yabancı işçiler için istisna tanınıyor.

Yasa tasarısı, bağımsız hizmet sağlayıcılarının belirli sözleşme koşulları altında ücretlerinin tamamını kripto para olarak alabilmesine olanak veriyor. Ancak normal çalışanlar için maaşların en az yüzde 50'sinin Brezilya realinde ödenmesini şart koşuluyor. Kripto para olarak ödenecek miktarların dönüştürülmesinde, Brezilya Merkez Bankası tarafından yetkilendirilen kurumların belirlediği resmi döviz kurları kullanılacak.

Bu gelişme, kripto paraların günlük ekonomik yaşama entegrasyonu açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Küresel kripto ekosistemi için yeni bir kapı aralayan bu tasarı, diğer ülkelere de örnek oluşturabilir. Brezilya, bu hamleyle Latin Amerika'da kripto para düzenlemeleri konusunda öncü konuma geliyor.

Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor
Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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