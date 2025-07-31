Bolivya kripto paraları alternatif olarak değerlendirmeye aldı

Bolivya Merkez Bankası, El Salvador ile imzaladığı mutabakat zaptı kapsamında kripto paraları güvenilir ve uygulanabilir bir alternatif olarak tanımladı. Bu iş birliği, ülkenin karşı karşıya bulunduğu ekonomik kriz sürecinde, finansal sistemin çağdaşlaşmasını ve toplumda finansal kapsayıcılığın artırılmasını amaçlıyor.

Bolivya'dan Stratejik El Salvador İş Birliği

Bolivya, El Salvador ile imzaladığı mutabakat zaptı çerçevesinde kripto paraların ekonomi içinde yaygınlaştırılması ve finansal sisteme entegrasyonu konusunda önemli adımlar atıyor. İki ülkenin düzenleyici otoriteleri, kripto teknolojilerinde iş birliğini güçlendirmeyi, politika geliştirme ve uygulama süreçlerinde bilgi paylaşımını hedefliyor.

Bolivya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada anlaşmanın aileler ve küçük ölçekli girişimciler başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri için finansal kapsayıcılığı destekleyeceği vurgulandı. El Salvador ise 2021 yılında Bitcoin'i yasal para kabul ederek bu alanda öncü olmuştu. Bolivya'nın bu iş birliği, benzer ekonomik ve düzenleyici zorluklara karşı tecrübe paylaşımı ve stratejik danışmanlığı da kapsıyor.

Aktif olarak yürürlüğe giren anlaşma, Bolivya'da Haziran 2024'te kriptoya yönelik uygulanan yasağın kaldırılmasının ve bankaların Bitcoin ile stablecoin işlemlerine izin verilmesinin ardından geldi. Bolivya Merkez Bankası'nın verilerine göre yasağın kalkmasını takip eden üç ay içinde ülkede toplam kripto işlem hacmi 46,8 milyon dolara yükseldi ve aylık ortalama önceki 18 ayın iki katına çıktı.

Ekonomik göstergeler ise alarm vermeye devam ediyor. Bolivya'nın döviz rezervleri 2014'te 12,7 milyar dolar seviyesindeyken, 2024 Nisan ayı itibarıyla 165 milyon dolara kadar geriledi. Dolar kıtlığı nedeniyle bazı işletmeler, ürünlerinde Tether (USDT) gibi stablecoinlerle fiyatlandırmaya başladı. Boliviano hâlen ülkede en yaygın kullanılan para birimi olsa da satın alma gücüne yönelik endişeler nedeniyle dolar ve kripto gibi alternatiflere yönelenlerin sayısı artıyor.

Siyasi gündemde de hareketli günler yaşanıyor. 17 Ağustos'ta genel seçim düzenlenecek olan Bolivya'da, hiçbir aday ilk turda mutlak çoğunluğa ulaşamazsa seçimler 19 Ekim'de ikinci tura kalacak. Kripto piyasası tahmin platformları ise ilk turda tek adayın kazanma olasılığını yüzde 5 olarak gösteriyor.