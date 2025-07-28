BNB tüm zamanların rekorunu kırdı

BNB tüm zamanların rekorunu kırdı
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BNB, 827,25 dolarlık tarihi rekorla kripto piyasasında büyük şok yaşattı. Bu çıkış 24 saatte 180 milyon dolarlık pozisyon tasfiyesi ve 77.874 yatırımcının zararına neden oldu. Artan kurumsal talep ve BNB Chain'deki güçlü aktiviteyle 1000 dolar hedefi artık daha gerçekçi görünüyor. İşlem hacmi 5 milyar doları aşarak aylık rekora ulaştı.

BNB coin, kripto para dünyasında yeni bir dönüm noktası oluşturdu. 809,84 dolarlık önceki zirvesini aşan bu başarı, yatırımcıları şaşırtmakla kalmadı, aynı zamanda kısa pozisyon alan alım satım yapanları de zor durumda bıraktı. İşlem hacminin 5 milyar doları aşması ve açık pozisyonların 1,3 milyar dolara çıkması, piyasadaki güçlü inancı ortaya koyuyor.

BNB 1000 Dolar Hedefine Doğru Hızla İlerliyor

Binance Coin'in rekor kıran performansı, WindTree Therapeutics ve Nano Labs gibi şirketlerin hazinelerine BNB ekleme kararlarıyla güçlendirildi. Bu kurumsal ilgi, BNB'nin 4. çeyrekte 1000 doları aşabileceği ve döngü zirvesinde 1800-2000 dolar seviyelerine ulaşabileceği beklentilerini körüklüyor.

Analistler, BNB Chain ağ aktivitesindeki artışın ve Binance'in kripto borsalar arasındaki lider konumunun bu yükselişin temel nedenleri olduğunu belirtiyor. Changpeng Zhao'nun yakın zamanda topluluk desteğini överken yaptığı açıklamalar da bu pozitif havayı destekliyor.

Piyasa verilerine göre BNB'nin çıkışı sırasında fonlama oranları sürekli pozitif kalarak agresif uzun pozisyon alımını gösteriyor. Açık pozisyonların 1,3 milyar doları aşması, yatırımcı güveninin güçlendiğini kanıtlıyor.

En çarpıcı gelişme ise tasfiyeler konusunda yaşandı. 77.874 yatırımcının pozisyonunu kaybettiği bu süreçte, kısa pozisyonlarda 1,58 milyon dolarlık zarar gerçekleşti. Uzun pozisyonlardaki kayıp ise sadece 21.720 dolarla sınırlı kaldı, bu da yükselişin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

BNB şu anda stablecoinler hariç dördüncü en büyük altcoin konumunda bulunuyor ve 114,61 milyar dolarlık piyasa değeriyle bu pozisyonunu pekiştiriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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