Blockchaincom ABD halka arzı için SEC'e gizli başvuru yaptı

Kripto servisleri şirketi Blockchain.com, ABD'de halka arz için SEC'e gizli başvuru ileterek sektördeki halka açılma dalgasına katılan en yeni isim oldu. Dallas merkezli şirket, planlanan A sınıfı adi hisse senedi arzına ilişkin taslak S-1 kayıt belgesini düzenleyiciye iletti.

Açıklamaya göre arz edilecek hisse sayısı ve fiyat aralığı henüz belirlenmedi. Süreç, piyasa koşullarına ve SEC incelemesinin tamamlanmasına bağlı kalacak. Gizli S-1 başvurusu, şirketlerin halka arz sürecini başlatmasına ve finansal detayları kamuoyuyla paylaşmadan önce düzenleyici geri bildirim almasına olanak tanıyor.

Kripto sektörünün en köklü oyuncuları arasında yer alan Blockchain.com, 2011'den bu yana faaliyet gösteriyor. Şirket 95 milyonu aşan cüzdan ve 43 milyonu aşan doğrulanmış kullanıcıya ulaştığını, platformunda 1,1 trilyon doların üzerinde kripto işlemin gerçekleştiğini bildirdi. Hizmet portföyünde cüzdan, borsa ve kurumsal ürün paketi yer alıyor.

Başvuru, Blockchain.com'un Afrika pazarlarına yönelik genişleme adımları ve öz saklamalı cüzdanı üzerinden Hyperliquid protokolü ile entegre ettiği vadeli işlem ürünü gibi son dönem hamlelerinin ardından geldi.

2025'TE KRİPTO HALKA ARZ DALGASI 14,6 MİLYAR DOLAR TOPLADI

Adım, 2025'te sektörü yeniden şekillendiren kripto halka arz akışını bir adım daha uzattı. Aynı yıl içinde Circle, eToro, Bullish ve Gemini borsaya açıldı. Tahminlere göre yılın en az 11 halka arzından toplam 14,6 milyar dolar toplandı.

BitGo, Ocak 2026'da NYSE'de işlem görmeye başladı ve bu yıl halka açılan ilk büyük kripto şirketi oldu. Şirket hisseyi 18 dolardan fiyatlandırdı, yaklaşık 213 milyon dolar topladı ve değerlemesi 2 milyar doları aştı.

Kripto işlem platformu Backpack Exchange, Şubat'ta olası bir ABD halka arzına doğru ilerleyeceğini açıkladı. Şirket, yakında çıkaracağı Backpack tokenının halka arz öncesinde aşamalı kilitleme yapısına sahip olacağını ve bazı token sahiplerinin kilitli tokenlarını şirket hisseleriyle takas edebileceğini bildirdi.

Dijital varlık saklayıcısı Copper'ın Ocak'ta IPO seçeneğini değerlendirdiği bildirilmişti. Bu hafta gelen haberlerde ise şirketin halka arz yerine satış sürecini araştırdığı öne çıktı.

PAYWARD'IN HALKA ARZ TAKVİMİ 2027'YE KAYABİLİR

Uzun süredir halka arz adayı olarak gündemde tutulan Kraken'in ana şirketi Payward, Kasım 2025'te ABD halka arzı için gizli başvuru yapmış ve 2026 ilk çeyrek açılışını hedeflemişti. Şirket, Mart'ta piyasa koşullarının zayıflamasıyla planları askıya aldı. Eş-CEO Arjun Sethi Nisan'da halka arz hedefinin sürdüğünü ifade etti. Mayıs'taki bir tur işten çıkarmanın ardından açılışın 2027'ye ertelenebileceği aktarıldı. Halka arz hattında ilerleyen diğer şirketler arasında Grayscale de bekleyişini sürdürüyor.