Blockchain Group Bitcoin için 71,9 milyon dolar topladı

Paris Borsası'nda işlem gören The Blockchain Group, kripto hazinesini büyütmek için yeni bir finansman turu tamamladı. Lüksemburg merkezli iştiraki üzerinden ihraç edilen dönüştürülebilir tahviller, şirketin Bitcoin odaklı kasa yönetimine ivme kazandırıyor. Toplanan kaynak, dijital varlık rezervlerini zenginleştirerek yatırımcı tabanını genişletmeyi hedefliyor. Paris borsasında işlem gören teknoloji şirketi, Bitcoin hazinesini genişletmek için dönüştürülebilir tahvil ihraç etti.

Kurumsal Alanda Bitcoin Yatırımları Hız Kesmiyor

Veri zekası ve merkezi olmayan teknolojilere odaklanan The Blockchain Group (ALTBG), Bitcoin hazine stratejisini güçlendirmek amacıyla 63,3 milyon euro (71,9 milyon dolar) değerinde dönüştürülebilir tahvil ihraç etti. Lüksemburg'daki yan kuruluşu aracılığıyla gerçekleştirilen bu finansman, şirketin BTC rezervlerini artırma ve yatırımcı tabanını güçlendirme hedeflerini destekliyor.

Anlaşmanın önemli bir bileşeni, Moonlight Capital tarafından satın alınan 5,7 milyon dolar değerindeki BTC cinsinden tahvili içeriyor. Bu tahvil, 23 Mayıs kapanış fiyatının (hisse başına 4,3 dolar) yüzde 30 üzerinde bir primle ihraç edildi.

Şirket ayrıca, başlangıçta stratejik yatırımcılar Fulgur Ventures ve UTXO Management için ayrılan Dönüştürülebilir Tahvil B-02'nin ("OCA Tranche 2") tüm haklarının kullanımını hisse başına 0,79 dolardan tamamladı. Bu işlemin toplam değeri 66 milyon dolara ulaştı.

Yatırımcı Adam Back, tüm OCA Tranche 1 tahvillerini 14,88 milyon hisseye dönüştürerek şirketin uzun vadeli vizyonuyla uyumunu güçlendirdi. Bu sermaye girişlerinin 590 BTC satın alımını finanse etmesi bekleniyor. Böylece The Blockchain Group'un toplam Bitcoin varlıkları yaklaşık 1.437 BTC'ye yükselebilir.

Şirketin bu hamlesi, kurumsal Bitcoin hazine stratejisine olan ilginin arttığını ve geleneksel finans piyasalarında blockchain teknolojilerine yönelik güvenin güçlendiğini gösteriyor.