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Blockchain dünyasında atılım: Chainlink platformu yenileniyor

Blockchain dünyasında atılım: Chainlink platformu yenileniyor
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Chainlink, SmartCon 2024'te duyurduğu Çalışma Zamanı Ortamı (CRE) güncellemesiyle oracle ağını modüler bir yapıya dönüştürüyor. Platform, bu hamleyle binlerce Blockchain ağına hizmet vermeyi hedeflerken sermaye piyasalarının ihtiyaçlarına özel çözümler sunacak. Trilyonlarca dolarlık değeri güvence altına alan sistemin yeni mimarisi, Ethereum benzeri bir güncelleme planıyla devreye alınacak.

Blockchain dünyasının önde gelen altyapı sağlayıcılarından Chainlink (LINK), platformunu kapsamlı bir dönüşüme tabi tutuyor. Yeni modüler mimari, geliştiricilerin ihtiyaç duydukları araçları seçip özelleştirilmiş iş akışları oluşturmalarına olanak tanırken kurumsal adaptasyonu da hızlandıracak. Bu stratejik hamle, özellikle geleneksel finans kurumlarının Blockchain teknolojisine geçişini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Ethereum Modeliyle Aşamalı Platform Güncellemesi

Chainlink'in yeni platform mimarisi, geliştiricilere benzersiz avantajlar sağlıyor. Modüler yapı sayesinde teknik süreçler basitleşirken, özelleştirilebilir araç seti çözüm üretmeyi kolaylaştırıyor.

Oracle ağının yeni versiyonu, Aptos gibi yeni nesil Blockchain ağlarıyla entegrasyondan başlayarak aşamalı bir geçiş planlıyor. Platform, Cross-Chain Interoperability Protocol'ün yeni mimariye taşınmasıyla birlikte ölçeklenebilirliğini artıracak.

Geleneksel finans kurumları için özel çözümler sunan CRE, risk modellerinden veri akışlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek. Bu dönüşüm, Blockchain teknolojisinin kurumsal uyumunu hızlandırmayı amaçlıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Kripto Para Blockchain Ethereum Oracle

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