BlackRock stablecoin piyasasında beklenen hamleyi yaptı

Ürünlerden ilki, BlackRock Select Treasury Based Liquidity Fund OnChain Shares (BSTBL) adını taşıyor. Bu ürün, şirketin halihazırda işleyen bir para piyasası fonunun Ethereum Blockchain ağı üzerinde tokenlaştırılmış bir hisse sınıfı. Uygun görülen yatırımcılar, tokenlaştırılmış fon paylarını onaylı cüzdanlar arasında transfer edebiliyor. Fon ise nakit, kısa vadeli ABD Hazine tahvilleri ve Hazine destekli gecelik geri alım anlaşmalarına yatırım yapmayı sürdürüyor.

İkinci ürün olan BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle (BRSRV), kurumsal yatırımcılara açık ve sıfırdan oluşturulmuş yeni bir para piyasası fonu. Bu fon birden fazla blok zincirini destekliyor, günlük temettüleri otomatik olarak yeniden yatırıma yönlendiriyor ve stablecoin rezerv yönetimi dahil dijital varlık kullanımları için tasarlanmış durumda. Fonun tokenlaştırma sağlayıcısı ve transfer aracısı görevini Securitize üstleniyor.

İKİ FON GENIUS ACT KAPSAMINDA REZERV VARLIK OLABİLECEK

BlackRock, her iki fonu da ABD ödeme stablecoinleri ihraç etmeye yetkili kuruluşlar için uygun rezerv varlığı olacak biçimde yapılandırdığını belirtti. Dayanak, Temmuz 2025'te yürürlüğe giren federal stablecoin yasası GENIUS Act. İki ürün de likidite ve anaparanın korunmasını önceliklendirerek nakit, kısa vadeli ABD Hazine tahvilleri ve çok kısa vadeli geri alım anlaşmalarına yatırım yapıyor.

Şirket bu ürünler için mayıs ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvurmuştu. BlackRock'un Nakit Yönetimi biriminde Ürün ve Platform Küresel Başkanı Jon Steel, talebin nereden geldiğini şöyle anlattı: "Stablecoinleri ve diğer tokenlaştırılmış finansal ürünleri destekleyecek yüksek kaliteli rezerv varlıklarına talep arttıkça bu fonlar, müşterilere para piyasası fonu yatırım çözümlerine geleneksel ve dijital piyasalarda erişme ve bunları kullanma konusunda ek seçenek sunuyor."

BLACKROCK REZERV YÖNETİCİSİ OLMAYI HEDEFLİYOR

Atılan adım, BlackRock'un stablecoin ekonomisinde arka plandaki en büyük oyuncu olma hedefini yansıtıyor. Şirketin Finans Direktörü Martin Small, yakın tarihli çeyrek bilanço toplantısında halihazırda Circle için 60 milyar dolarlık rezerv yönettiklerini, bunun 300 milyar dolarlık stablecoin piyasasının yaklaşık dörtte birine denk geldiğini söyledi. Small, sektördeki büyüme beklentisine dikkat çekerek "tercih edilen rezerv yöneticisi olmak istiyoruz" dedi.

Rakamların ölçeği bu hedefi anlamlı kılıyor. ABD para piyasası fonları 8,4 trilyon doların üzerinde varlığa ulaşmış durumda. BlackRock'un Nakit Yönetimi Grubu ise şirketler, bankalar, sigorta kuruluşları ve kamu fonları adına yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık nakit stratejisini yönetiyor. Şirket tokenlaştırılmış para piyasası fonu alanına 2024'te BUIDL ile girmişti. O fon bugün yaklaşık 2,5 milyar dolarlık varlığa büyüdü ve kripto piyasalarında borçlanma ile kaldıraçlı işlemler için teminat olarak giderek daha çok kullanılıyor.

TOKENLAŞTIRMA WALL STREET'TE İVME KAZANIYOR

BlackRock'un bu hamlesi, tokenlaştırmanın Wall Street'te hız kazandığı bir döneme denk geldi. Tokenlaştırma, fonlar, tahviller ve hisse senetleri gibi geleneksel finansal varlıkların blok zinciri üzerindeki temsillerini ifade ediyor. Savunucuları bu teknolojinin takas süresini kısaltabileceğini, kesintisiz işlem imkânı sunabileceğini ve şeffaflığı artırabileceğini öne sürüyor. Şirketin İcra Kurulu Başkanı Larry Fink de tokenlaştırmayı finansal piyasaları modernleştirmenin bir yolu olarak defalarca savundu.

Sektör verileri de bu ivmeyi doğruluyor. Gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırıldığı piyasa son bir yılda yüzde 200'den fazla büyüyerek 30 milyar doları aştı. Bir başka projeksiyona göre ise tokenlaştırılmış menkul kıymetler 2030 yılına kadar 5,5 trilyon dolara ulaşabilir.

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