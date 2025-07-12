BlackRock'ın Bitcoin ETF'si IBIT rekor kırdı

Kripto para piyasalarında yaşanan bu çifte rekor, kurumsal benimsenme sürecinin n ne kadar hızlandığını gözler önüne seriyor. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu, önceki rekor sahibi Vanguard S&P 500 ETF'sinin performansını beş kat hızla geçerek yatırım dünyasında eşi görülmemiş bir başarıya imza attı. Bu gelişme, Bitcoin'in geleneksel finans dünyasındaki konumunu daha da güçlendiriyor.

BlackRock IBIT Fonu 374 Günde Tarihe Geçti

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust fonu, yönetim altındaki varlıklarda 80 milyar dolar barajını aşarak ETF tarihinin en dikkat çekici rekorlarından birine imza attı. Bloomberg verilerine göre fonun bu kilometre taşına ulaşması sadece 374 gün sürdü ve bu süre, önceki rekor sahibi Vanguard S&P 500 ETF'sinin geçirdiği 1.814 günden beş kat daha hızlı.

Bitcoin fiyatı da aynı dönemde tarihi zirvelere tırmanarak, ilk kez 115.000 doları aştı ve sonrasında 118.000 dolar seviyesine yükseldi.

Spot Bitcoin ETF'leri perşembe günü toplamda 1,18 milyar dolarlık net giriş kaydetti ve bu rakam, Ocak 2024'te piyasaya sürülmelerinden bu yana ikinci en yüksek günlük girişlerini temsil ediyor. Bloomberg'in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, tüm spot Bitcoin ETF'lerinin toplam varlıklarının ilk kez 140 milyar doları geçtiğini belirtti.

Presto Research araştırma analisti Min Jung, şirketlerin Strategy'nin öncülüğünü takip ederek Bitcoin'i stratejik varlık tahsislerine dahil ettiğini vurguladı. Jung, bu artan talep tabanının, ETF onaylarından bu yana gelişen kurumsal erişilebilirlikle birleşince Bitcoin'i yeni zirvelerle doğru ittiğini ifade etti.

Nansen analisti, Bitcoin'in bu hızlı yükselişini ABD politika hamlelerine ve parasal gevşeme beklentilerine bağladı. Salı günü Bitcoin 112.152 doların üzerinde yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, cuma günü erken saatlerde 118.000 dolar barajını aştı.