Bitwise, Tron ve Bittensor dahil 11 farklı altcoin için ETF başvurusu yaptı

Bitwise, Salı günü SEC'e sunduğu N-1A formunda bir dizi "strateji" ETF'i için onay talebinde bulundu. Söz konusu fonlar, hedefledikleri kripto paraya hem doğrudan hem dolaylı yatırım yapan hibrit bir yapıya sahip. Her fon, varlıklarının yüzde 60'ına kadarını doğrudan ilgili tokena yatırırken kalan kısmı, aynı tokena maruz kalmayı sağlayan borsada işlem gören ürünlere (ETP) yönlendirecek. Başvuru metninde, fonların ayrıca vadeli işlem sözleşmeleri ve swap anlaşmaları gibi türev araçlara da yatırım yapabileceği belirtildi.

BAŞVURU LİSTESİNDE 11 FARKLI ALTCOIN YER ALIYOR

Bitwise'ın başvuru kapsamındaki strateji ETF'leri arasında Aave, Canton (CC), Ethena (ENA), Hyperliquid (HYPE), NEAR, Starknet (STRK), Sui, Bittensor (TAO), Tron (TRX), Uniswap (UNI) ve Zcash (ZEC) tokenları bulunuyor.

Spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin rekor kıran başarısının ardından Bitwise, diğer büyük kripto paraları takip eden ürünler geliştirme konusunda hızlı adımlar atıyor. Şirket, Ekim ayında ABD'de ilk spot Solana ETF'ini piyasaya sürmüş ardından Kasım ayında XRP ve Dogecoin ETF'lerini yatırımcılara sunmuştu. Bitwise, yakın zamanda SEC'e spot Sui ETF için S-1 kayıt beyanı ve Hyperliquid ETF için güncellenmiş bir başvuru da iletmişti.

2026 İÇİN İYİMSER TABLO

Bitcoin ve genel kripto para piyasası dördüncü çeyrekte düşüş yaşamış olsa da Bitwise, önümüzdeki yıl için iyimser görünümünü koruyor.

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan, bu ayın başında yaptığı açıklamada Bitcoin'in tarihi dört yıllık piyasa döngüsünü kırabileceğini ve 2026'da yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşabileceğini söyledi. Hougan, beklentilerini ardışık halvinglerin azalan etkisi, faiz indirimlerine yönelik beklentiler ve kaldıraç kaynaklı piyasa çöküşlerinin azalmasına dayandırdı. Yatırım direktörü, ayrıca kurumsal benimsemenin yeni yılda ivme kazanacağını öngördü.

Hougan, Bitcoin'in hisse senedi piyasasıyla olan korelasyonunun 2026'da düşebileceğine de dikkat çekti. Analist, düzenleyici ilerleme ve kurumsal girişler gibi kriptoya özgü faktörlerin, hisse senetleri değerleme endişeleri ve yavaşlayan ekonomik büyüme nedeniyle baskı altında kalsa bile dijital varlıkları destekleyebileceğini vurguladı.