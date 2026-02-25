Bitwise, kurumsal staking sağlayıcısı Chorus One'ı satın aldı

Bitwise, yaptığı duyuruda kurumsal staking sağlayıcısı Chorus One'ı satın aldığını açıkladı. Chorus One, kurumsal yatırımcılara, aile ofislerine ve finansal platformlara hizmet veren Bitwise Onchain Solutions bünyesine dahil olacak.

SATIN ALMANIN DETAYLARI

Satın alma ile Bitwise, Solana, Hyperliquid, Monad, Avalanche, Sui, NEAR, Aptos, Tezos ve TON dahil 30'dan fazla Proof-of-Stake ağında staking kapasitesini ve araştırma kapsamını genişletmeyi hedefliyor. Bitwise CEO'su Hunter Horsley, konuyla ilgili yaptığı açıklamada spot kripto varlık tutan binlerce müşterileri için staking'in en cazip büyüme alanlarından biri olduğunu belirtti. Horsley, Chorus One'ın sekiz yıllık geçmişiyle teknoloji ve araştırma alanında sınıfının en iyisi olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın mali detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. Chorus One'ın yaklaşık 50 kişilik çekirdek ekibi Bitwise'a katılırken, şirketin kurucu ortağı Brian Crain danışmanlık görevine getirildi.

BİTWISE'IN GENİŞLEME STRATEJİSİ

Yaklaşık 15 milyar dolar yönetim altındaki varlığa sahip olan Bitwise, son dönemde tek ürünlü kripto fonların ötesine geçerek hizmet yelpazesini genişletiyor. Şirket bu ayın başlarında finansal danışmanlara yönelik model portföy çözümleri sunmaya başladı ve 2028 ABD başkanlık seçimlerine bağlı olay sözleşmelerine yatırım yapacak ETF'ler için başvuru belgelerini düzenleyicilere iletti.

Satın alma, özellikle Ethereum'da staking'e yönelik kurumsal ilginin artış gösterdiği bir döneme denk geliyor. Ethereum'un Beacon Chain'inde stake edilen ETH miktarı tüm zamanların en yüksek seviyelerine tırmanarak 36 milyonu aştı. Bu rakam, ağın dolaşımdaki toplam token arzının yaklaşık üçte birine karşılık geliyor.