Haberler

Bitwise 259 milyon dolarlık USCC fonunu devraldı

Bitwise 259 milyon dolarlık USCC fonunu devraldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitwise, Superstate'in Crypto Carry Fund yönetimini devralarak 259 milyon dolarlık tokenlaştırılmış fonun yatırım yöneticisi oldu. Fon, kripto taşıma işlemleriyle nitelikli yatırımcılara getiri üretmeyi hedefliyor.

Bitwise, Superstate Crypto Carry Fund'ın yatırım yönetimi geçişini 1 Haziran 2026'da tamamladı. USCC kodunu koruyan fonun adı Bitwise Crypto Carry Fund olarak değiştirildi ve şirket tokenlaştırılmış fon piyasasına 259 milyon dolarlık portföyle girdi.

Şirket açıklamasına göre fon, 29 Mayıs itibarıyla 259 milyon doların üzerinde yönetilen varlığa sahipti. Yıllık getiri yaklaşık yüzde 4, yönetim ücreti ise yüzde 0,75 olarak bildirildi. Fon yalnızca nitelikli alıcılara açık ve kripto vadeli işlemleri ile spot fiyatlar arasındaki primi hedefleyen nakit taşıma stratejisi kullanıyor.

Fonun mevcut USCC token kodu, akıllı sözleşmeleri ve token adresi geçiş sonrasında korunacak. Superstate, tokenlaştırılmış fon ihraç platformu FundOS üzerinden zincir üstü altyapıyı sağlamayı sürdürecek ve 120 gün boyunca fona alt danışman olarak hizmet verecek.

AKTİF STRATEJİ FONLARI BÜYÜDÜ

Devralma, tokenlaştırılmış aktif strateji fonlarına yönelik kurumsal ilginin arttığı bir dönemde geldi. RWA.xyz verilerine göre bu kategoride dağıtılmış değer 1 Haziran 2026 itibarıyla 1,38 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı veri setinde 31 varlık ve 24.243 yatırımcı adresi yer alıyor.

Bitwise'ın 7 Mayıs'taki ilk duyurusunda, geçişin Superstate'in fon yönetiminden çekilerek FundOS altyapısına odaklanma planının parçası olduğu belirtilmişti. Bitwise, kripto varlık yönetimi, ETF, özel fon, ayrı yönetilen hesap ve staking ürünleri genelinde yaklaşık 11 milyar dolarlık müşteri varlığı yönettiğini açıkladı.

Şirket, işlemin ardından fonun yatırım yönetimi sorumluluğunu tamamen üstlenirken Superstate'in zincir üstü ihraç ve transfer acentesi altyapısı fon tarafında çalışmayı sürdürecek.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek

İran'ın resti Trump'ı fena korkuttu: Hepsi yoldan geri çevrildi
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayahan'ın kızından Nilüfer'e olay yaratan iddia: Babamla ilişkinizi öğrendiğimde 8 yaşındaydım

Kayahan'ın kızından Nilüfer'e şok suçlama: İlişkinizi öğrendiğimde...
Lewandowski'nin eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama

Türkiye'ye geliyor!
İsrail, Lübnan'da hastane yakınını vurdu: 2 ölü, 23 yaralı

Bu kez hastane çevresine bomba yağdırdılar! Bilanço ağır
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de 7 isimle birden yollar ayrıldı
Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

+18 filmde rol almak için sabırsızlanıyor

'12'den sonra devlet biziz' paylaşımı yaptı, gözaltına alındı

"Devlet biziz" paylaşımı yaptı, gerçek devlet ile tanıştı
Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler hayatını kaybetti

Rap dünyasını yasa boğan ölüm: Acı haberi kardeşi duyurdu