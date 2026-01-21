Haberler

BitMine, Ethereum varlıklarını artırmaya devam ediyor

Güncelleme:
Dünyanın en büyük Ethereum hazinesi olarak öne çıkan şirket, son bir haftada 35.000 ETH'nin üzerinde alım gerçekleştirirken staking yapılan miktar da 1,8 milyon ETH'yi aştı.

Tom Lee başkanlığındaki BitMine Immersion Technologies (Nasdaq: BMNR), Ethereum varlıklarını 4,2 milyonun üzerine çıkardı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre 20 Ocak itibarıyla toplam ETH bakiyesi 4.203.036 adede ulaştı. Son bir haftada portföye 35.268 ETH eklendi.

STAKİNG MİKTARI HIZLA ARTIYOR

Mevcut fiyatlarla yaklaşık 12,8 milyar dolar değerine ulaşan ETH varlıkları, Ethereum'un 120,7 milyon ETH civarındaki dolaşımdaki arzının yüzde 3,5'ini temsil ediyor. BitMine ayrıca 17,5 milyon dolar değerinde 193 Bitcoin, Eightco'da yaklaşık 22 milyon dolarlık hisse ve 979 milyon dolar nakit bulunduruyor. Şirketin toplam kripto para ve nakit varlıkları 14,5 milyar dolara yaklaşıyor.

Şirketin staking yaptığı ETH miktarı ise son bir haftada 581.920 ETH artarak 1.838.003 ETH'ye ulaştı. BitMine, bu artışın 2026'nın başlarında devreye alınması planlanan Made-in-America Validator Network (MAVAN) öncesinde çeşitli staking sağlayıcıları üzerinden genişlemenin devam ettiğini yansıttığını belirtti.

Şirket Başkanı Tom Lee açıklamada, "BitMine, dünyada herhangi bir kuruluştan daha fazla ETH stake etti." dedi. Mevcut ağ oranlarıyla, şirketin stake ettiği ETH'nin tam olarak devreye alındığında yıllık 370 milyon doların üzerinde staking ödülü üretebileceği tahmin ediliyor.

EN BÜYÜK ETH HAZİNESİ KONUMUNU KORUYUYOR

BitMine, SharpLink ve The Ether Machine gibi rakiplerinin oldukça önünde en büyük bilinen Ethereum hazinesi olma konumunu sürdürüyor. Piyasa verilerine göre şirket, Bitcoin odaklı Strategy'nin ardından halka açık en büyük ikinci kripto para hazinesi konumunda bulunuyor.

Şirket, uzun vadeli hedefinin Ethereum'un dolaşımdaki arzının yüzde 5'ini, yani mevcut ihraç seviyelerinde yaklaşık 6 milyon ETH'yi satın almak olduğunu yineledi. BitMine ayrıca 15 Ocak'taki yıllık toplantıda pay sahiplerinin dört önerinin tamamını onayladığını açıkladı. Bunlar arasında yetkilendirilmiş hisse sayısını artırma önergesi de yer alıyordu ve yüzde 81 oyla kabul edildi. Lee, oylamanın şirketin ETH biriktirme stratejisine ve net varlık değerinin altında hisse ihraç etmeme politikasına yatırımcı desteğini gösterdiğini belirtti.

