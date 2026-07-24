BitMEX'in kapanışı sektördeki asıl eğilimi ortaya koydu

Yeniden yapılandırma danışmanı Roshan Dharia'ya göre borsanın çöküşü, orta ölçekli merkezi borsaların karşı karşıya olduğu yapısal baskıları yansıtıyor. Dharia, likiditenin giderek sektörün en büyük oyuncularında toplandığını ve düzenleme uyum maliyetlerinin artmayı sürdürdüğünü söyledi. Danışmana göre ilk beş platform artık küresel spot hacmin tahmini yüzde 80'ini kontrol ediyor. Bu tablo, orta ölçekli ve bölgesel borsaları daralan kâr marjlarıyla ve ölçeklenme imkânı olmadan baş başa bırakıyor. Dharia, karşı rüzgarların döngüsel değil yapısal olduğunu vurguladı.

Sektör verilerine göre BitMEX, dijital varlık türev işlemlerinin temel taşı haline gelen süresiz takas sözleşmelerinin öncülerinden olsa da günlük Bitcoin vadeli işlem hacmi Mayıs 2021 civarında düşmeye başladı ve 1 milyar ile 5 milyar dolar arasındaki 2020 zirvesine bir daha ulaşamadı.

PAZAR PAYI YILLARDIR ERİYORDU

BitMEX, 2014'te Arthur Hayes, Ben Delo ve Samuel Reed tarafından kuruldu. Ana şirket HDR Global Trading'in stratejik değerlendirmesinin ardından işlemlerin 23 Eylül'de sona ermesi planlanıyor. Kapanış duyurusu, borsanın BMEX adlı kullanım tokeninde sert bir satışı da tetikledi. Token, faaliyetlerin sonlandırılacağının açıklanmasının ardından yüzde 90'dan fazla değer kaybetti.

Duyuru, yıllardır süren pazar payı kaybının ardından geldi. Sektör verilerine göre BitMEX, Ağustos 2023'te türev borsaları arasında yüzde 0,9'luk işlem hacmi payıyla dokuzuncu sıradaydı. 2025'e gelindiğinde ise bu platformlar arasındaki yıllık sürekli vadeli işlem hacmi yüzde 47,4 artarak rekor düzeyde 86,2 trilyon dolara çıkmasına rağmen borsa ilk 10 sürekli vadeli işlem platformu arasında yer alamadı.

DÜZENLENMİŞ RAKİPLER ÖNE ÇIKIYOR

BitMEX, benzer ürünler düzenlenmiş mecralar üzerinden sunulmadan yıllar önce kıyı ötesi sürekli türevler sunarak öne çıkmıştı. Bugün ise aynı ürünler, ABD ve Birleşik Krallık dahil çeşitli ülkelerde lisanslı borsalar üzerinden giderek daha fazla sunuluyor.

ABD'de Coinbase, düzenleyiciden işlem yapılmama güvencesi aldıktan sonra mayıs ayında Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından düzenlenen bir borsa üzerinden sürekli benzeri vadeli işlemleri başlattı. CFTC ayrıca Kalshi için Bitcoin sürekli vadeli işlemlerini onayladı. Haziran ayında Kraken de yeni satın aldığı Bitnomial borsası aracılığıyla, uygun ABD'li işlemciler için CFTC düzenlemesindeki sürekli vadeli işlemleri devreye aldı. Eğilim ABD dışına da taşındı. Bu ay Coinbase, ülkenin yeni kripto düzenleme rejimi öncesinde türev işini genişletmesine imkân tanıyan bir Birleşik Krallık yatırım hizmetleri lisansı aldı.

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