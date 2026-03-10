Bithumb'a altı aylık kısmi faaliyet kısıtlaması

Bildirimde, Bithumb'ın kara para aklamayı önleme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediği ve bu nedenle kısmi faaliyet kısıtlamasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Kararın, ilgili kurumların yürüttüğü denetim ve inceleme sürecinin bir parçası olduğu kaydedildi.

YENİ KULLANICILAR İÇİN TRANSFERLER SINIRLANDI

Mali İstihbarat Birimi'nin uyguladığı geçici yaptırımların, bu aşamada yalnızca yeni kullanıcılar için transfer işlemlerini kısıtladığı ifade edildi. Finansal otoritelerin, yaptırımların nihai düzeyini belirlemek amacıyla bu ay içinde bir inceleme komitesi toplamayı planladığı bildirildi. Şirket tarafı ise mevcut önlemin kesin bir ceza olmadığını ve inceleme sürecinde kapsamın yeniden değerlendirilebileceğini savundu.

Söz konusu düzenleyici adımın, Bithumb'ın yanlışlıkla yüzlerce kullanıcıya 620.000 BTC göndermesinin ardından başlatılan kapsamlı soruşturmadan yaklaşık bir ay sonra geldiği aktarıldı. Bu olayın, borsanın iç kontrol ve risk yönetimi süreçlerine yönelik denetimlerin yoğunlaşmasına zemin hazırladığı kaydedildi.

Bildirime göre, borsanın kayıt dışı yurt dışı varlık operatörleriyle işlem yapması ve müşteri durum tespiti yükümlülüklerini ihmal etmesi yerel düzenlemelerle uyumsuzluk oluşturdu. Düzenleyici kurumlar, bu başlıkların kara para aklamayı önleme çerçevesinde kritik uyum alanları arasında yer aldığını vurguladı.

Güney Kore'de kripto para platformlarına yönelik denetim baskısının son yıllarda arttığına da işaret edildi. Sektördeki sıkılaşma adımları kapsamında 2025 yılında Upbit ve Korbit'in de benzer düzenleme ihlalleri nedeniyle para cezalarına çarptırıldığı hatırlatıldı.