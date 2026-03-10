Haberler

Bithumb'a altı aylık kısmi faaliyet kısıtlaması

Bithumb'a altı aylık kısmi faaliyet kısıtlaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Mali İstihbarat Birimi, kara para aklamayı önleme yükümlülüklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle ülkenin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb'a altı ay süreyle kısmi askıya alma bildirimi gönderdi. Düzenleyici süreç kapsamında borsanın üst yöneticisi hakkında da disiplin süreci başlatıldı.

Bildirimde, Bithumb'ın kara para aklamayı önleme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediği ve bu nedenle kısmi faaliyet kısıtlamasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Kararın, ilgili kurumların yürüttüğü denetim ve inceleme sürecinin bir parçası olduğu kaydedildi.

YENİ KULLANICILAR İÇİN TRANSFERLER SINIRLANDI

Mali İstihbarat Birimi'nin uyguladığı geçici yaptırımların, bu aşamada yalnızca yeni kullanıcılar için transfer işlemlerini kısıtladığı ifade edildi. Finansal otoritelerin, yaptırımların nihai düzeyini belirlemek amacıyla bu ay içinde bir inceleme komitesi toplamayı planladığı bildirildi. Şirket tarafı ise mevcut önlemin kesin bir ceza olmadığını ve inceleme sürecinde kapsamın yeniden değerlendirilebileceğini savundu.

Söz konusu düzenleyici adımın, Bithumb'ın yanlışlıkla yüzlerce kullanıcıya 620.000 BTC göndermesinin ardından başlatılan kapsamlı soruşturmadan yaklaşık bir ay sonra geldiği aktarıldı. Bu olayın, borsanın iç kontrol ve risk yönetimi süreçlerine yönelik denetimlerin yoğunlaşmasına zemin hazırladığı kaydedildi.

Bildirime göre, borsanın kayıt dışı yurt dışı varlık operatörleriyle işlem yapması ve müşteri durum tespiti yükümlülüklerini ihmal etmesi yerel düzenlemelerle uyumsuzluk oluşturdu. Düzenleyici kurumlar, bu başlıkların kara para aklamayı önleme çerçevesinde kritik uyum alanları arasında yer aldığını vurguladı.

Güney Kore'de kripto para platformlarına yönelik denetim baskısının son yıllarda arttığına da işaret edildi. Sektördeki sıkılaşma adımları kapsamında 2025 yılında Upbit ve Korbit'in de benzer düzenleme ihlalleri nedeniyle para cezalarına çarptırıldığı hatırlatıldı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Türk futboluyla yarışan stadyum!
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor

Savaşta rota değişti! Hedef o ülke
Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi
Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Ortadoğu'daki savaş futbolu da vurdu

Korkulan oldu!
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu