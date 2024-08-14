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Bitget yasal gücünü artırmak için önemli bir ismi işe aldı

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Kripto para piyasasının önde gelen oyuncularından Bitget, Hon Ng'yi Baş Hukuk Sorumlusu olarak bünyesine kattı. Bu atama, Ng'nin düzenleyici uyum ve pazar genişleme konularındaki deneyimleriyle Bitget'in global stratejilerini güçlendirme amacını taşıyor.

Bitget, sektörde deneyimli isim Hon Ng'yi Baş Hukuk Sorumlusu olarak kadrosuna kattı. Ng'nin atanması, Bitget'in küresel düzenlemelere uyum ve yeni pazarlara açılma stratejisinde önemli bir adım olarak görülüyor. Binance ve Uber gibi teknoloji devlerinde üst düzey görevlerde bulunan Ng'nin deneyimi, Bitget'in geleceğini şekillendirmede kritik rol oynayacak.

Hon Ng İşe Alımıyla Bitget Global Pazarda Güç Kazanıyor

Kripto para borsası ve Web3 şirketi Bitget, önemli bir atama haberini duyurdu. Şirket, deneyimli hukukçu Hon Ng'yi Baş Hukuk Sorumlusu pozisyonuna getirdi. Bu stratejik hamle, Bitget'in küresel arenada daha güçlü bir konum elde etme hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Ng, 2024 yılının Nisan ayından bu yana Bitget bünyesinde çalışmalarını sürdürüyordu. Yeni atamayla birlikte Ng görevinde, şirketin uluslararası düzenlemelere uyum sağlaması, düzenleyici kurumlarla ilişkilerin yönetilmesi ve yeni pazarlara açılma sürecinde gerekli lisansların alınması gibi kritik konularda liderlik edecek.

Kariyerinde dikkat çekici bir geçmişe sahip olan Hon Ng, Bitget'e katılmadan önce sektörün dev isimlerinden Binance'de önemli görevler üstlenmişti. Burada Hukuk Müşaviri ve Devlet İşleri ile Politika Direktörü olarak çalışan Ng, özellikle ABD başta olmak üzere global ölçekte düzenleyici kurumlarla olan ilişkileri yönetmişti. Ng, Binance'deki görevini geçtiğimiz Ağustos ayında sonlandırmıştı.

Ng'nin iş hayatı, kripto dünyasıyla sınırlı değil. Daha önce Uber'de kariyerine başlayan deneyimli hukukçu, burada hukuk direktörlüğünden iş geliştirme direktörlüğüne uzanan bir yol kat etmişti. Uber'in Güneydoğu Asya operasyonlarının Grab ile gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık dev birleşmede kilit rol oynaması, Ng'nin başarılarından yalnızca birisi olarak öne çıkıyor.

Bitget CEO'su Gracy Chen, Hon Ng'nin atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Chen, "Ng'nin dijital ve Web3 alanlarındaki hukuki ve uyum konularındaki derin bilgisi, karmaşık kurumsal sorunları çözmedeki becerisi ve şirketleri büyütme konusundaki kanıtlanmış başarısı, onu bu kritik göreve getirmemizde belirleyici oldu." dedi. Chen ayrıca Ng'nin deneyiminin Bitget'in küresel stratejilerini ileriye taşıyacak önemli bir itici güç olacağını vurguladı.

Bu atama, Bitget'in kripto para ve Web3 ekosisteminde daha sağlam bir zemine oturmak ve küresel ölçekte büyümek için attığı önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Hon Ng'nin liderliğinde, şirketin yasal ve düzenleyici zorluklarla daha etkin bir şekilde başa çıkması ve yeni fırsatları değerlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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