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Bitget ve LaLiga milyonlarca dolarlık dev anlaşmasını duyurdu

Bitget ve LaLiga milyonlarca dolarlık dev anlaşmasını duyurdu
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Kripto platformu Bitget, La Liga ile üç yıllık bir sponsorluk anlaşması imzalayarak Doğu ve Güney Asya ile Latin Amerika'da ligin resmi sponsoru oldu. Bitget ve La Liga arasındaki bu anlaşma spor ve kripto dünyalarını bir araya getiriyor.

Kripto para borsası ve Web3 şirketi Bitget, İspanya'nın efsanevi futbol ligi LaLiga ile resmi kripto ortaklığı anlaşması yaptığını duyurdu. Singapur'daki Token2049 etkinliğinde açıklanan bu iş birliği, Bitget'in Doğu ve Güneydoğu Asya ile Latin Amerika'daki spor sektörüne stratejik bir hamle yaptığını gösteriyor.

Kripto Para Borsası Bitget, LaLiga'nın Resmi Kripto Ortağı Oldu

Dünya genelinde kripto para ve Web3 alanında önemli bir konuma sahip olan Bitget, spor dünyasına yaptığı yatırımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket, Mbappé, Vinícius Jr ve Lewandowski gibi dünya yıldızlarını barındıran LaLiga ile resmi kripto ortaklığı anlaşması imzaladı. Bu anlaşma sayesinde Bitget, Doğu ve Güneydoğu Asya ile Latin Amerika bölgelerinde LaLiga'nın resmi kripto ortağı olarak faaliyet gösterecek.

Anlaşmanın duyurusu, Singapur'da düzenlenen ve kripto dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan Token2049 konferansında yapıldı. On milyon doların üzerinde değere sahip olan bu ortaklık, Bitget'in spor sektöründe kripto bilincini artırma ve geniş kitlelere ulaşma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

LaLiga, inovasyona ve teknolojik gelişmelere olan bağlılığıyla tanınıyor. Ligin Başkanı Javier Tebas, "Son on yılda, dijitalleşme ve inovasyon LaLiga'nın öncelikleri arasında yer aldı. Geçen sezon, bunu 'Yeni Çağ' sloganımız altında, teknolojiye vurgu yaparak öncelik haline getirdik. Öncü olmak istiyoruz ve buna kararlıyız." dedi. Tebas, bu anlaşmanın Asya ve Latin Amerika gibi stratejik pazarlarda hayranlara daha yakın olmalarını sağlayacağını vurguladı.

Bitget CEO'su Gracy Chen ise, "Bu ortaklık, kripto ve spor dünyasını birleştirerek yeni fırsatlar yaratacak. Taraftarlar, oyuncular ve kulüpler için yenilikçi deneyimler sunmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu. Chen, bu iş birliğinin Web3 teknolojilerinin gelişmekte olan pazarlarda daha geniş çapta benimsenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda önde gelen Türk milli sporcuları ile de sponsorluk anlaşmaları yapan Bitget'in son hamlesi, Lionel Messi gibi dünya yıldızlarıyla yaptığı önceki anlaşmaların ardından geliyor ve şirketin küresel pazardaki etkisini daha da artırmayı hedeflediğini gösteriyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Latin Amerika Kripto Para Güney Asya La Liga La Liga Dünya Spor

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